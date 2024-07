Mariana Echeverría confirma los motivos por los que salió de 'Me Caigo de Risa' y el distanciamiento con Faisy: VIDEO

Mariana Echeverría fue la décima confirmada para la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Después de su presentación durante la conferencia de prensa de 'Me Caigo de Risa', la conductora acudió a la clásica entrevista para las redes sociales del reality show. En dicha charla, la esposa de Óscar Jiménez fue cuestionada con su salida de la 'Familia Disfuncional'. Echeverría no dudó en responder a dicha pregunta.

La actriz y conductora no tuvo reparos en dejar claro que si existió un distanciamiento con algunos de los integrantes del elenco de 'Me Caigo de Risa', pero gracias a que dejó el programa fue que se pudo dar la oportunidad de confirmar su participación en La Casa de los Famosos México. ¿Realmente existe un distanciamiento con Faisy?

Sigue leyendo:

Mariana Echeverría hace las paces con Faisy y miembros de "Me caigo de Risa", así la harán parte de la temporada 10

Pepe revela que hará con el dinero si gana LCDFM y cautiva al mundo entero: VIDEO

Mariana Echeverría confirmó que salió de MCR por un distanciamiento con algunos compañeros (IG: lacasafaososmx)

Mariana tiene un chismecito que contar sobre su salida de 'MCR'

Una de las preguntas lanzadas durante la entrevista para las redes sociales de LCDFM fue sobre su salida de 'Me Caigo de Risa' y el sonado distanciamiento que tuvo con algunos integrantes del elenco. Se tiene que mencionar que Mariana llevaba formando parte de la 'Familia Disfuncional' desde el inicio, por lo que después de 9 años en el programa tuvo que decir adiós a uno de los proyectos más divertidos en los que ha estado.

La actriz y conductora dejó claro que si existió un distanciamiento de una amistad de muchos años, pero dejó claro que no tiene que ver con un tema de odio. La realidad es que con todos se lleva bien, pero con algunos integrantes de la 'Familia Disfuncional' puso su distancia y eso fue lo que le dio la posibilidad de poder estar sentada en la sala de los famosos que integrarán la segunda temporada del reality más polémico de la televisión mexicana.

Mariana asegura que gracias a que salió de MCR pudo entrar a LCDFM (IG: marianaecheve)

"Haber, sí hubo un distanciamiento clarísimo de una amistad de una amistad de muchos años, pero tampoco existe entre nosotros el odio. Con todos me llevo muy bien. Con otros puse un poco mi distancia un poco. Influyó mucho para que esté hoy aquí en este proyecto y a lo mejor no en otro, pero feliz porque las cosas se van acomodando y la vida se va acomodando, pero tampoco es que guarde odio o rencor", dijo Mariana.

Después de dar estos detalles, la actriz no quiso pasar a revelar nombres o qué fue lo que la llevó a salir de 'Me Caigo de Risa'. La realidad es que si es un tema sensible y no se encontraba lista para revelarlo ante las cámaras en ese momento. La historia se guardará para que los integrantes de La Casa de los Famosos México y todos los fans del reality puedan enterarse con lujo de detalle lo que ocurrió con Faisy y el resto de los que integran el elenco de dicho programa.

¿Cuándo comienza La Casa de los Famosos México?

El reality más esperado de México está cada vez más cerca de comenzar, por lo que esta semana se presentarán a los cuatro integrantes restantes de La Casa de los Famosos México. Se tiene que recordar que todavía quedan cuatro nombres en la lista de pendientes. El programa comenzará este domingo 21 de julio en punto de las 20:30 horas.