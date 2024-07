Ante el escándalo que rodea a Irina Baeva por su papel en “Aventurera” han surgido detalles sobre la vida privada y el pasado de la actriz, como la relación que tuvo con Alfredo Abundis antes de alcanzar la fama. El sujeto ha hablado de ella en más de una ocasión y ante esto no dudó en acudir a la puesta en escena para reencontrarse, aunque tras el espectáculo admitió que la también modelo aún necesita preparación como bailarina.

Exnovio de Irina Baeva acude a “Aventurera” para reencontrarse

Tras sus declaraciones en las que habla de su romance y cómo es que Irina Baeva alcanzó la fama, Alfredo Abundis decidió acudir a la obra para aclarar si es que es verdad todo lo que se dice de ella y su desempeño como Elena Tejero. Acompañado por el influencer Arturo Gallegos del canal de YouTube “En Shock”, el exnovio de la actriz se dijo nerviosos por volver a verla y aunque estuvo a unos pasos de ella más de una vez no llegaron a una conversación como él esperaba.

Alfredo Abundis, ex de Irina Baeva, acude a “Aventurera” para reencontrarse con la actriz. Foto: X @Elegido123_

“Llegó muy salsa y luego se puso muy nervioso. Teníamos la idea de llevarle unas flores, pero a la mera hora le dio mucho nervio, yo no lo quise presionar”, dijo Arturo Gallegos sobre lo que opinaba del reencuentro. Al respecto, Abundis se dijo contento por su expareja y lo que había cambiado desde que se conocieron: “Está igualita, me impactó. Están poco más producida, pero en aspectos generales igual, ya no tiene el acento tan marcado, de repente se le sale un poco, pero ya no tanto”.

Sobre la obra, Abundis admitió que le falta preparación a Irina Baeva en baile, aunque no dudó en recomendar la puesta en escena: “Muy buena obra, creo que la actuación y desempeño de ella fueron bastante profesionales. Han aguantado las críticas, la verdad es que sí hace falta gente, pero bien, está entretenida. Le quedó el papel, se parece un poco su historia, podría no haberla actuado y ser ella misma en ciertos sentidos (…) Le falta quizá un poco más de movimiento, como sabor latino, pero bien. No creo que me haya visto, es muy profesional en eso”.

¿Cómo era Irina Baeva antes de alcanzar la fama?

Alfredo Abundis tuvo un romance con Irina Baeva hace poco más de 12 años, cuando la modelo llegó de Rusia con el sueño de convertirse en actriz. El hombre negó haber pagado todos los gastos de su expareja mientras estuvieron juntos y la describió como “sencilla”.

"Era el año 2010, agosto, por ahí... yo iba a mitad de la carrera universitaria (…) Llegó y yo fui directamente al aeropuerto por ella, la traje a la casa, pero llegó por sus propios medios, cien por ciento, yo no la ayudé en nada, sus papás la ayudaban bastante. Venía muy clavadísima con el tema del CEA, de actuar, muy disciplinada a eso, en el primer año no quedó en el CEA, al siguiente quedó y se puso bien feliz”, dijo Alfredo Abundis en una reciente entrevista.