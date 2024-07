La puesta en escena “Aventurera” se ha convertido en una de las más polémicas por las severas críticas que ha recibido su protagonista, Irina Baeva, y Juan Osorio al respaldarla. Aunque el productor no ha dudado en responder a los comentarios negativos, esta vez el periodista Gustavo Adolfo Infante lo exhibió en redes sociales luego de que éste le enviara una serie de audios en los que lo insulta por lo que ha dicho sobre la obra musical.

Gustavo Adolfo Infante exhibe a Juan Osorio por insultarlo

Recientemente el periodista de espectáculos reveló que la producción de “Aventurera” habría regalado parte de las entradas debido a la falta de público; además, indicó que algunos de los asientos en el Salón Los Ángeles -donde se realiza la obra- estarían ocupados por meseros. Las declaraciones habrían molestado a Juan Osorio, quien le enviaría fuertes audios a través de WhatsApp agrediéndolo.

Gustavo Adolfo Infante exhibe a Juan Osorio por insultarlo tras criticar "Aventurera". Foto: IG @juanosorio.oficial

“¿Quién creen que me llamó para insultarme, desacreditarme y ofenderme? Todo porque su obra de teatro no funciona. Les doy un tip. Estuvo casado con una cubana y lo que ha presentado en teatro deja mucho que desear”, escribió el conductor en su cuenta de X, antes Twitter.

En su canal de YouTube, el conductor de “Sale el Sol” compartió los supuestos audios en los que Juan Osorio arremete en su contra: “Qué lástima que vivas de esto, qué lástima que esa sea la manera de ganarse la vida. Qué pena me das, me cae. Pensaba que habías cambiado. Si tú quieres, sigue ladrando, perdón, hablando sobre el mal proyecto de Aventurera, total, creo que no me prestas dinero... Qué manera de ganarse el dinero. Dime, ¿cuánto te paga Omar Fernández?”.

Juan Osorio respalda a Irina Baeva y responde a críticas

Pese a que el productor hizo pública la salida de Irina Baeva como “Aventurera”, tan sólo unos días después durante una conferencia de prensa respaldó a la actriz rusa y envió un mensaje a quienes han lanzado críticas tanto al proyecto como a su protagonista.

“Todos nos unimos y este barco no se hunde, se mantiene a flote con Irina. Ha tenido la fortaleza de las críticas, de los ataques, pero yo nunca la he visto dudar en su baile, en su trabajo, es una gente profesional, una gente que ha entregado la vida. Es una gente profesional, que ha entregado la vida (…) Yo confié desde el principio en Irina y para mí ella merece espetar en este proyecto, y yo la respaldo en compañía de la compañía, de los actores, de las cabezas de las áreas”, dijo el productor.

Añadió: “Para todos los que pensaron que este barco se estaba hundiendo les tengo una mala noticia, no se hunde, está a flote y además está con los mejores guerreros".