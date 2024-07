Irina Baeva vuelve a ser criticada por su forma de bailar y en redes le piden a Juan Osorio que cambie a la “Aventurera”, no el vestuario

El próximo 18 de julio concluye la primera temporada de “Aventurera” y la estrella de la obra de teatro seguirá siendo la actriz rusa Irina Baeva, quien no ha dejado de recibir críticas por su manera de bailar. En días pasados se especuló que la famosa sería reemplazada, pero Juan Osorio, quien produce el musical, desmintió esto y reiteró que confía en la actriz, de 31 años de edad.

A fin de impulsar a la famosa, quien es pareja de Gabriel Soto, la producción le brinda su apoyo y en redes sociales se están filtrando nuevos videos en los que se aprecia los supuestos avances que tiene como bailarina. Por ejemplo, la cuenta de Facebook Monclova espectáculos compartió un clip en el que la protagonista de “Vino el amor” aparece bailando con el cuerpo de baile.

Sigue leyendo:

Niurka reacciona a la decisión de Juan Osorio de mantener a Irina Baeva en “Aventurera”

“Aventurera”: filtran la verdadera razón por la que Irina Baeva no salió de la obra

La permanencia de Irina Baeva en “Aventurera” ha sido motivo de críticas. Foto: Archivo.

Qué críticas recibe Irina Baeva por “Aventurera”

En la descripción de la publicación se lee “nuevo vestuario, nueva coreografía, Irina Baeva en ‘Aventurera’”. Sin embargo, la actriz volvió a ser blanco de críticas debido a que numerosas personas destacaron que mejorar el vestuario y cambiar los bailes no harán que la famosa baile mejor.

Por lo mismo, hay usuarios que le piden a Juan Osorio que cambie a la “Aventurera”, no el vestuario. “¡No es el vestuario, es ella que baila horrible!” y “Juan Osorio, no debes de cambiar de vestuario, a la que debes de cambiar es a la ‘Aventurera’, esa mujer no sabe bailar”, reiteraron dos personas.

En redes le piden a Irina Baeva que no sea “aferrada”

Además de la petición para que el productor cambie a la protagonista de la obra, otras personas igual hicieron un llamado para que Irina Baeva no sea “aferrada” y acepte que el rol de Elena Tejero no es para ella. “Irina Baeva es muy bonita, pero, como bien dice Niurka, no baila, no siente la música, no tiene ritmo ni sensualidad para ese personaje”, destacó una persona, mientras que otra agregó “es bueno que la quieran apoyar por empatía, pero que sea honesta con ella misma. No es malo equivocarse. El ritmo es algo nato y desafortunadamente no lo tiene. Es muy bonita y en otros proyectos podrá brillar, realmente no es bueno aferrarse”.

La famosa sigue liderando la obra que es producida por Juan Osorio. Foto: Archivo.

El segundo comentario hace recordar las declaraciones que dieron Juan Osorio e Irina Baeva ante la ola de críticas, ya que el productor expuso “tomé una decisión y lo que más me enorgullece es la unidad en esta compañía. Todos estamos en este barco con Irina, ella merece estar aquí”. En tanto, la actriz enfatizó “no puedes vencer a alguien que nunca se rinde. Este barco es nuestro y lo sacaremos a flote. Aceptamos las críticas constructivas con humildad y respeto para mejorar. Estoy feliz y agradecida con Juan y el elenco. No me rindo”.