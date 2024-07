“No es mi amiga”: Cecilia Galliano habla de Irina Baeva tras destaparse supuesto romance con Gabriel Soto

Gabriel Soto se mantiene en medio de la polémica por su relación con Irina Baeva y los rumores que hay al respecto, como aquel que apunta a una infidelidad del actor con su compañera de escena Cecilia Galliano luego de que se difundieran imágenes en las que se les ve con una actitud romántica. Al respecto, la también conductora aclaró que se trataba de una estrategia y negó tener cualquier tipo de amistad con la actriz rusa.

Cecilia Galliano niega amistad con Irina Baeva

En más de una ocasión Cecilia Galliano ha señalado tener una gran amistad con Gabriel Soto -versión que sostuvo recientemente su hija Valentina en un encuentro con los medios-, sin embargo, no ocurre lo mismo con la pareja del actor, Irina Baeva, y así lo dejó claro la actriz al señalar que no ha tenido contacto con ella luego de que se difundieran imágenes en las que se le ve entre abrazos y besos con su compañero de escena.

Cecilia Galliano niega amistad con Irina Baeva. Foto: IG @ceci_galliano

“Fue una estrategia, creo que no contábamos mucho con otras cosas que estaban pasando por otro lado, bueno, eso (…) A pesar de que muchos dicen ‘la estrategia no estuvo buena’, es lo que vivimos, es lo que muchos artistas lo viven. Es una obra muy divertida y que sólo se tenía que hacer así, con dos amigos que se quieren mucho”, dijo Galliano.

Añadió: “Soy una mujer libre, una mujer que tengo ese humor y yo me hago responsable de lo mío (…) Yo no tengo nada que mandarle un mensaje a nadie, no soy amiga de ella”. Galliano aclaró hace tan sólo unos días que las fotografías en la que se le ve junto a Gabriel Soto fueron parte de una estrategia creada por el productor Gerardo Quiroz para darle publicidad a la obra que ambos protagonizan, “El precio de la fama”.

¿Gabriel Soto e Irina Baeva juntos por contrato?

Ante el hermetismo con el que han mantenido los detalles de su relación, son cada vez más fuertes los rumores de ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto debido a la ausencia del actor en la obra “Aventurera” y protagoniza su pareja, algo que también ha ocurrido con la actriz rusa en los proyectos del actor y su reciente hospitalización.

A esto se suma que Gabriel Soto borró las fotografías que tenía con la actriz rusa en su cuenta de Instagram, aunque, de acuerdo con el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava, la pareja no podría anunciar aún el fin de su relación debido a un contrato que se los impide para evitar ensombrecer su ya polémica participación en la obra musical “Aventurera”.