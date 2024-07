Valentina, hija de Cecilia Galliano, habla sobre el supuesto romance de la actriz con Gabriel Soto: "Lo queremos mucho"

En medio de la crisis de salud que enfrenta Gabriel Soto y por la que fue hospitalizado de emergencia, continúa la polémica por su supuesto romance con Cecilia Galliano pese a que han negado que exista algo más que una amistad entre ellos. Una versión que sostiene la hija de la actriz, Valeria, quien no dudó en defender a su mamá y hablar de la cercanía que tienen con el actor y sus hijas.

Hija de Cecilia Galliano habla del romance de su mamá con Gabriel Soto

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz para su canal de YouTube, la hija de Cecilia Galliano no evitó ser cuestionada sobre el supuesto romance que tiene su madre con su compañero de escena Gabriel Soto. Esto luego de que el actor fuera captado en casa de la actriz y en una actitud romántica, lo que le generó críticas debido a que él tiene un noviazgo con Irina Baeva.

Valentina, hija de Cecilia Galliano, habla sobre el supuesto romance de la actriz con Gabriel Soto. Foto: IG @ceci_galliano

Al respecto, los actores negaron un romance y aseguraron que todo se trató de una estrategia como parte de la puesta en escena en la que participan juntos. Una versión que sostuvo Valeria, al señalar que conocía lo que ocurriría debido a que su madre se lo hizo saber desde antes; además, la joven aseguró que tanto ella como su hermano tienen gran cercanía con Gabriel Soto debido a que los conoce desde pequeños y ahora ellos conocen a sus hijas.

“Se sabía que era una estrategia, a mí me la contó desde antes (…) Nada, Gabriel es una persona que me conoce desde chiquita y nada, son amigos y pues ya está (…) Yo acabo de llegar de Madrid y yo a Gabriel no lo he visto, lo queremos mucho. Yo a Gabriel lo aprecio mucho, cuando tuve mis problemas él ahí estuvo ayudando a mi mamá con todo el tema de mi papá y tal, así que yo por él tengo mucho amor y por sus hijas más, y nada, somos amigos todos”, dijo la hija de la actriz.

Cecilia Galliano y Gabriel Soto niegan romance

Las imágenes en las que se observa a Cecilia Galliano y Gabriel Soto entre besos y abrazos desataron gran alboroto en el mundo del espectáculo, pues el actor fue acusado de serle infiel a Irina Baeva, quien en el pasado fue señalada de ser la tercera en discordia en el matrimonio del actor con la actriz Geraldine Bazán.

Ante el escándalo, fueron los actores quienes negaron que exista algo más que una amistad entre ellos y afirmaron que todo se trató de una estrategia publicitaria por parte de los productores Gerardo Quiroz para darle mayor publicidad a la obra que ambos protagonizan: “Es de lo que se habla en la obra. Esa fue la idea y dio resultado. Hubo una cabeza, que es Quiroz. Yo, personalmente, no tenía ningún problema, al estar sola, no tenía ningún problema. Pero creo que fue hablado, consensuado”.

Sobre la manera en la que las imágenes pudieron afectar a Irina Baeva, Galliano aseguró que la actriz rusa estaba al tanto de lo que ocurriría: “Obviamente ella estaba enterada desde un principio y es parte de la estrategia. Sabíamos que iban a empezar a hablar y especular muchas cosas. La fotos las tomamos aquí. Nosotros las plantamos, las montamos, se la dimos a la revista”.