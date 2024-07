Gaby Ramírez es castigada por unirse a “Enamorándonos”, ¿cómo terminó con la televisora anterior?

Enamorándonos y Gaby Ramírez fueron la noticia de la semana, pues el programa famoso por prometer encontrarte un amor, está de regreso luego de que su última emisión fuera en 2017, cuando aún lo conducía la difunta Magda Rodríguez, saliendo de sus repeticiones hace 3 años.

Ahora está de vuelta con Gaby Ramírez y Mauricio Mancera, por lo que siendo esté un formato ya conocido, sí que estrena nuevo canal y nuevos conductores, siendo esta nueva etapa para ambos; sin embargo, la conductora fue castigada por salir rápidamente de su antigua empresa.

Se pudo saber debido a las redes sociales que su intento por probar nuevos proyectos le trajo una consecuencia inmensa, ya que aseguran que la conductora dejó su anterior trabajo, así como así, por lo que su antigua empresa, Multimedios decidió castigarla de forma permanente.

Pues gracias a la información de Flor Rubio, parece ser que la conductora no pudo ni despedirse en vivo de su antiguo programa “Viva la Vi”, pues no les pareció nada la forma en la que se fue, por lo que hasta estaría prohibido mencionarla por cualquier cosa, algo muy fuerte.

“Gaby salió mal de su empresa. Nos contaron que salió mal porque nunca avisó que la estaban buscando de otro lugar. Se enteraron por las plataformas, por nosotros. Ya no la dejaron despedirse de la emisión en la que estaba porque se sentían ofendidos, ya que no les avisó", dijo Flor Rubio.

Mientras que la conductora en una entrevista aclaró todo el tema, pues asegura que las cosas sucedieron muy rápido, explicando su punto de vista y como es que fueron de verdad las cosas respecto a su salida rumbo a su nuevo proyecto en Imagen Televisión, en esta nueva etapa de “Enamorándonos”.

“Mira, lo que pasa es que todo pasó muy rápido, vine hacia el casting, luego al día siguiente me dijeron que sí, no había una plática formal, me dijeron que si me querían, pero yo no sabía”, dijo Gaby Ramírez.