Verónica Toussaint: así fue el último VIDEO que grabó antes de morir: "nunca pensé que llegaría este día"

Verónica Toussaint partió el 16 de mayo de este año, dejando un vacío en el mundo del espectáculo, pues la conductora, actriz y también comediante, participó en un famoso programa llamado “¡Qué chulada!”, donde la conductora compartió un tiempo antes de salir por su dura enfermedad.

El famoso programa de “¡Qué chulada!”, se transmitió por última vez el pasado viernes, tras 4 años al aire en Imagen Televisión, por lo que se mostró el mensaje que dejó Verónica Toussaint pocos días antes de fallecer, con el que se despidió del proyecto, dejando un momento muy emocional para todos.

Y es que la también ganadora de un premio Ariel, le decido mensajes a cada uno de sus compañeros, volviéndolo un momento más especial de lo esperado, pues la conductora falleció el pasado 16 de mayo, tras combatir el cáncer de mama, comenzando por su amiga Mariana H.

Cerrando con mensajes para todas las personas que trabajaron en el programa, que fue transmitido por primera vez en febrero de 2020, uno muy especial, pues, Verónica Toussaint declaró en ese momento que era su primer programa en vivo, pues su objetivo era tener un espacio de mujeres para compartir un buen ambiente.

“Gracias por sus comentarios, cómo me hicieron crecer, por cómo me acompañaron, cómo me dieron amor incondicional y me lo siguen dando en redes, gracias, gracias, gracias por acompañarnos a cerrar este ciclo de ‘¡Qué chuladas!’, y las chuladas, para siempre porque no solo es un programa de televisión, sino un estado de ánimo”, dijo Toussaint.