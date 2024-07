Alfredo Adame y Carlos Trejo reavivan su pelea en vivo, pero el exconductor le cuelga el teléfono

Carlos Trejo y Alfredo Adame han sido protagonistas de una de las más polémicas peleas de la farándula. Incluso han estado a punto de pelear de manera deportiva, tuvieron una conferencia en la que se arrojaron cosas, se dijeron de todo e intentaron golpearse.

Años después de que ni siquiera se dirijan la palabra, los miembros del programa Venga La Alegría intentaron contactarlos, y aunque la video llamada fue recibida por el actor de telenovelas, colgó de manera inmediata porque dijo que le habían tendido una trampa.

Sigue leyendo: "Ocho años te tardaste en llegar": Yuridia celebra el primer cumpleaños de su hijo con un conmovedor mensaje

"Yo en ningún momento pedí hablar con este tipo. No me gustan esas trampas, esas tonterías. Me hablaron para otra cosa y yo con gusto accedí, y no pedí hablar con nadie"

Carlos Trejo reta a una pelea de MMA en la calle a Alfredo Adame

El ex conductor no ha aceptado el reto de una pelea en público. Crédito: Instagram

En consecuencia, el cazafantasmas dijo: "delante de ustedes, yo ofrezco el reto aquí que el señor y yo, sea un round deportivo, que pongan un ring en una plaza pública, que entre el señor y entro yo". Pero hasta el momento no ha obtenido respuesta del exconductor de televisión.

Además, recordaron el momento en que Alfredo Adame se presentó en el mismo programa, y no tuvo piedad con los comentarios que lanzó en contra de Carlos Trejo, sobre todo las que dijo en la sección de Pedro Prieto: "Le he dado de tragar 25 años a este pobre diablo. Lo curioso es que 5 veces le canté la bronca y no le ha entrado"

Te puede interesar: 4 "Paraísos Indígenas" que se encuentran en Morelos y debes visitar estas vacaciones

El pleito terminó cuando Carlos Trejo escribió en sus redes sociales un mensaje dirigido al propio Alfredo: "Este mensaje es para ti, ACEPTA el reto y te prometo que vas a sentir mucho pero mucho dolor no seas cobarde upsss perdón ya se que eres un cobarde mejor no seas niña"