Se enamoró, la chica ideal de Jungkook de BTS sí existe y revela de quién se trata | VIDEO

La edad de Jungkook de BTS no ha sido impedimento para que el cantante surcoreano sea uno de los solistas más escuchados de Spotify a nivel mundial. El más joven del grupo, con 26 años actualmente, está realizando su servicio militar obligatorio como soldado activo.

Próximamente estrenará un nuevo programa junto a su compañero Jimin de BTS, un proyecto que dejaron preparado antes de enlistarse. Y, pese a ser el último de los integrantes en debutar como solista, Jungkook sorprendió a todos con temas como "3D", "Seven" y "Standing next yo you".

Durante la pausa del grupo, Jungkook de BTS fue captado disfrutando de su tiempo personal en privado, aunque también fue rodeado de varios rumores amorosos en su contra. Uno de los principales relaciona a la actriz Lee Yoo Bi con el cantante, pero hasta la fecha se ha mantenido soltero a lo largo de su carrera.

¿Quién es la novia de Jungkook? En el pasado, Jungkook de BTS reveló que salió con una joven, pero no lo consideró una relación formal. Además, existe el rumor de que supuestamente la joven llamada Park Sewon fue la afortunada en salir con él, pero terminaron porque el idol ya no tenía tiempo para verla debido a su preparación para ser idol.

Desde entonces, no ha tenido pareja de manera pública, pero en una ocasión quedó flechado por una fan durante un concierto. La joven compartió su experiencia en YouTube y compartió un video donde Jungkook de BTS no la dejaba de mirar, pero no es el único amor platónico que ha tenido el cantante.

La chica ideal para Jungkook de BTS sí existe y él mismo reveló su enamoramiento por ella, desde muy joven el cantante confesó tener a IU como su crush. Ella es una famosa cantante coreana que logró conquistar al cantante, incluso hace un par de años fue a su concierto como cualquier otro fan, aunque se trató de un simple flechazo juvenil, ya que es una de las idols más populares y reconocidas de la industria.