VIDEO | Chambelanes bailan como Jungkook de BTS y enloquecen a las fans con su show

México es uno de los países que se distinguen por tener tradiciones como la celebración de los XV años, un sueño que toda adolescente espera festejar, con vestido, baile y fiesta. Aunque en el pasado se acostumbraba que amigos o familiares fueran los chambelanes de las jóvenes, hoy en día varias agencias rentan a grupos de bailarines.

Además, la fiesta de 15 años ha ido evolucionando con el tiempo, pues las quinceañeras han optado por diseños de vestidos más modernos, el uso de tenis con plataforma, incluso bailes con temas de K-Pop. Además, algunas optan por contratar jóvenes bailarines para que el show de la fiesta sea mucho más entretenido.

Con el fenómeno K-Pop en auge en nuestro país, es común escuchar vals o canciones modernas K-Pop para la quinceañera, incluso algunas festejadas han contratado botargas o dobles de BTS para amenizar su fiesta. Justamente en redes sociales se hizo viral el video de un grupo de chambelanes que baila como Jungkook.

Jungkook de BTS es uno de los solistas K-Pop más populares del momento, con su debut como solista demostró su potencial para ser un artista del pop. En redes sociales se hizo viral un video de TikTok que muestra la presentación de un grupo de chambelanes mexicanos que bailan una de sus canciones.

Durante una expo para fiestas de 15 años, las agencias que rentan grupos de bailarines profesionales para las quinceañeras presentaron su show de baile al ritmo de "Standing next to you" de Jungkook de BTS. El video se hizo viral por lo bien que interpretan la coreografía del cantante coreano.

Además, algunas comenzaron a bromear sobre tener chambelanes coreanos para poder bailar música K-Pop en la fiesta de sus 15 años. Rentar chambelanes también se ha vuelto una gran opción para las festejadas, pues algunos familiares o amigos se niegan a bailar con ellas y prefieren que el vals sea todo un éxito.