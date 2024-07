¿Del K-Pop al reguetón? Jin de BTS podría cantar en español junto a Anitta y esta FOTO sería la prueba

Jin de BTS terminó su servicio militar y tras casi dos años de ausencia volvió a retomar sus actividades como idol K-Pop. Siendo el mayor del grupo, el cantante fue el primero en irse al ejército y en realizar su debut oficial somo solista, ahora que está de regreso se prepara para retomar sus promociones y actividades en público.

Desde el día en que fue dado de alta, Jin de BTS hizo una transmisión en vivo desde la empresa del grupo, al día siguiente celebró el evento de aniversario FESTA 2024 con un evento especial donde abrazó a mil afortunadas en personal. Además, se anunció que el idol lanzará su segundo álbum en solitario en la segunda mitad del año.

Sin tomarse siquiera un tiempo de vacaciones, Jin de BTS ya se convirtió en embajador de una nueva marca de joyería, estrenará un nuevo programa de TV y se encuentra grabando su nuevo álbum. Y, aunque no interferirá con las promociones de su compañero Jimin, aseguró que esta preparando varias sorpresas para sus fans.

Una de las dudas del ARMY era si Jin de BTS alguna vez incursionará en la actuación, pues el cantante estudió dicha carrera en la universidad con el fin de cumplir su sueño en la pantalla, pero el destino tenía otros planes para él. Sin embargo, el idol rompió las ilusiones de sus fans y aseguró que no quiere hacerlo.

Jin de BTS podría colaborar en español por primera vez

Desde entonces, Jin de BTS ha compartido varias fotos en sus redes sociales donde muestra que ha estado en el estudio de grabación, confirmando que volverá a lanzar música con su primer álbum en solitario. Y, algunas fans han comenzado a especular sobre una posible colaboración.

A través de X, antes Twitter, una cuenta de la artista Anitta comenzó a publicar posibles pistas sobre Jin de BTS, como una foto de cada uno en el estudio y emojis que sugieren que podrían lanzar una canción en español o con ritmos latinos, pues la bandera de Corea del Sur y Brasil aparecen juntas.

Hasta ahora no hay nada confirmado sobre Jin de BTS cantando en español, pero no está lejos de ser una realidad, ya que el cantante trabajó con Coldplay, incluso J Balvin aseguró que grabó una canción en el grupo que no se ha revelado hasta el momento. Además, Anitta ya trabajó en el K-Pop junto a TXT, por lo que no es ajena a los idols.