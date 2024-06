Paul Stanley responde sobre los vínculos de su papá Paco Stanley con el narco

Este 7 de junio se cumplen 25 años del asesinato de Paco Stanley, uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana, por lo que la noticia de su muerte sorprendió a todos los mexicanos. A pocas horas de haber sido acribillado surgieron rumores sobre que había sido ejecutado por una deuda de drogas. Hoy en día el caso sigue abierto y surgen muchas dudas en torno a cuál fue el móvil del crimen, por lo que su hijo Paul Stanley reaccionó ante estas acusaciones.

El conductor Paul Stanley no pudo evadir los cuestionamientos de los reporteros con respecto a las recientes declaraciones que brindó el productor Pepe Cabello sobre los presuntos vínculos que Paco Stanley tuvo con el narcotráfico. Durante su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel, y en plena conmemoración del 25 aniversario luctuoso de su padre, Paul expresó:

“A mí no me llega toda esa información, como ahorita ya estoy comprando pañales y todo eso, esa es mi prioridad la verdad, no estar escuchando y siguiendo cosas que ni me benefician y no me llevan a buen estado, y lo que quiero ahorita es estar bien para mi esposa y mi hija”.

Sigue leyendo:

25 años del asesinato de Paco Stanley: el desgarrador mensaje con el que lo recordó su hijo, Paul Stanley

"Si tienen información que vayan con las autoridades, responde Paul Stanley

Debido a que Cabello confirmó que el fallecido presentador consumía drogas, además de tener una estrecha relación con Ismael “El Mayo” Zambada, el también actor replicó:

“Yo invito a toda esa gente que, como lo dije desde el principio, el caso no está cerrado, son 25 años que han pasado y aquí hay una familia que está lastimada, entonces si tienen esa información, pues que vayan a las autoridades y lo digan ¿no?”.

Finalmente, Paul Stanley envió un contundente mensaje a las personas que siguen hablando de la vida de su padre. “Sobre todo que no está ya la persona que se pueda defender, entonces es muy fácil hablar y decir de alguien que ya no está, eso es lo más triste”, manifestó.