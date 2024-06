Demi Moore y Joe Jonas desatan rumores de romance tras ser captados durante una cita en Cannes

A tan sólo unos días de que se diera a conocer su ruptura con la modelo Stormi Bree, el cantante Joe Jonas ya fue relacionado con la actriz Demi Moore con quien fue captado en Cannes. Testigos señalan que los coqueteos fueron evidentes entre los famosos durante la comida que compartieron en un exclusivo hotel, por lo que los rumores de un romance no se hicieron esperar.

Demi Moore y Joe Jonas desatan rumores de romance

De acuerdo con Page Six, Joe Jonas, de 34 años, fue captado junto a Demi Moore, de 61, en un exclusivo y lujoso hotel de Cannes durante una comida. Testigos indicaron que las muestras de afecto entre ambos fueron evidentes. Aunque personas cercanas también negaron que se tratara de un romance, pero sí hay cercanía gracias a que comparten un gran círculo de amigos.

Aunque no se sabe más de la manera en la que se conocieron, el ya mencionado portal de noticias indicó que el primer encuentro entre la actriz y el integrante de los Jonas Brothers ocurrió durante el Festival Internacional de Cine de Cannes, donde Moore fue anfitriona de la gala benéfica amfAR y Joe Jonas interpretó junto a su hermano Nick la canción “Cake by the Ocean” de DNCE.

Los detalles en la vida de Demi Moore y Joe Jonas

El intérprete de “Just in Love” enfrentó en los últimos meses un fuertes escándalo por su divorcio con Sophie Turner y la intensa batalla legal por la custodia de sus hijas, Delphine y Willa, de uno y 3 años respectivamente. Y es que la actriz de “Game of Thrones” lo acusó de “retener” las menores en Estados Unidos y negarse a entregar sus pasaportes para que pudieran viajar con su madre.

Joe Jonas y Sophie Turner anunciaron su divorcio en septiembre de 2023. Foto: IG @joejonas

“Hubo días en los que no sabía si iba a lograrlo. Llamé a mi abogado y le dije: ‘No puedo hacer esto, simplemente no puedo’. Simplemente nunca fui lo suficientemente fuerte como para defenderme. Una vez que alguien me dice: ‘Hazlo por tus hijas’, lo hago. No lo haría por mí misma, pero encontraré la fuerza para ellas”, dijo Sophie Turner en entrevista para la revista Vogue.

Mientras tanto, Demi Moore se ha enfocado en el cuidado de su exesposo, el actor Bruce Willis, quien a inicios de 2023 fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Los actores estuvieron casados durante 11 años y formaron una de las parejas favoritas de Hollywood en los 90, aunque se divorciaron en 1998 se mantuvieron cercanos con un constante apoyo y ahora la actriz tomó la decisión de mudarse con él para cuidarlo.