Sophie Turner rompe el silencio sobre su divorcio con Joe Jonas: “Me torturó por completo”

Sophie Turner y Joe Jonas formaron una de las parejas favoritas de Hollywood durante varios años, hasta septiembre de 2023 cuando anunciaron su separación y comenzaron una intensa batalla legal por la custodia de sus hijas: Delphine y Willa, de uno y 3 años respectivamente. Finalmente, la actriz rompió el silencio sobre su divorcio y cómo los rumores sobre su maternidad lograron afectarla provocando una fuerte ansiedad.

Sophie Turner habla sobre su divorcio con Joe Jonas

En septiembre del año pasado medios como Daily Mail informaron que el cantante de los Jonas Brothers habría solicitado el divorcio en los juzgados de Miami, Florida, y para octubre comenzó el pleito legal por la custodia de sus hijas. Esto luego de que la actriz de “Game of Thrones” acusara a su expareja de “retener” a las menores en Estados Unidos al negarse a entregar sus pasaportes para poder viajar junto a su madre.

Sophie Turner rompe el silencio sobre su divorcio con Joe Jonas. Foto: IG @sophiet

“Hubo días en los que no sabía si iba a lograrlo. Llamé a mi abogado y le dije: ‘No puedo hacer esto, simplemente no puedo’. Simplemente nunca fui lo suficientemente fuerte como para defenderme. Una vez que alguien me dice: ‘Hazlo por tus hijas’, lo hago. No lo haría por mí misma, pero encontraré la fuerza para ellas”, dijo Sophie Turner en entrevista para la revista Vogue donde calificó el proceso de divorcio como “los peores días de su vida”.

Turner afectada por los cuestionamientos sobre su maternidad

Durante su separación surgieron cuestionamientos sobre la maternidad de Turner, pues algunos medios británicos y en Estados Unidos afirmaron que era Joe Jonas quien se hacía cargo de sus hijas mientras la actriz pasaba noches de fiesta. Al respecto, la actriz que interpretó a Sansa Stark en la serie reveló lo mucho que esto logró afectarla en medio de su mediática separación.

En mayo de 2019 Joe Jonas y Sophie Turner se casaron en Las Vegas. Foto: IG @sophiet

“Me dolió por que realmente me torturó por completo con cada movimiento que hago como madre, ¡la culpa de mamá es tan real! Seguía teniendo que decirme a mí misma: ‘Nada de esto es cierto, eres una buena madre y nunca has sido fiestera’. Es impresionante la cantidad d personas que simplemente inventan cosas y las exponen basándose en una imagen. Una imagen puede decir más que mil palabras, pero no es mi historia. Me sentí como si estuviera viendo una película de mi vida que no había escrito, producido ni protagonizado. Fue impactante, todavía estoy en shock”, añadió la actriz.

¿Nuevo romance de Sophie Turner?

En diciembre de 2023 se difundieron en redes sociales fotografías de Sophie Turner con el aristócrata británico Peregrine John Dickinson Pearson mientras se besaban durante un viaje en París, lo que despertó los primeros rumores de que la actriz se había dado una nueva oportunidad en el amor tras su divorcio con Joe Jonas.

Sophie Turner y Joe Jonas anunciaron su separación en septiembre de 2023. Foto: IG @sophiet

Los rumores se hicieron más fuertes luego de que la pareja fuera captada de nuevo en un romántico momento, aunque en aquella ocasión en Londres donde disfrutaron de un tierno paseo y se tomaron de la mano mostrando que podría existir algo más serio entre ellos. Aunque la actriz no dio declaraciones al respecto y tampoco han sido vistos juntos de nuevo desde entonces.