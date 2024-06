“Son idiotas": Sergio Sendel critica a quienes se les sube la fama y asegura que nunca le ha pasado

Sendel aseguró que jamás perdió el piso IG: sergiosendel.oficial

Sergio Sendel es uno de los actores más reconocidos de México. Su trayectoria y los exitosos proyectos en los que ha trabajado lo han llevado a ganarse el corazón de millones en el territorio nacional. Después de 37 años de carrera, el afamado artista reconoció que jamás se le subió la fama y le mandó un mensaje a todos aquellos que han perdido el piso después de tener algunos proyectos buenos a lo largo de su carrera.

Durante una entrevista para Despierta América, el actor de 57 años confirmó que a pesar de haber participado en novelas y proyectos en el mudo del séptimo arte jamás se le subió la fama. Gracias a que siempre se mantuvo con los pies sobre la tierra, Sergio quiso mandarle un mensaje a todos aquellos jóvenes que han cambiado debido a la fama que consiguieron después de un par de series o películas que se colocaron como exitosas.

Durante la entrevista, Sergio confirmó que el nunca perdió el piso, aunque la gente no lo crea. Posteriormente decidió mandarle un mensaje para todos sus compañeros de profesión que se les subió la fama. El actor no tuvo compasión con las palabras que dijo para Despierta América. El clip que se compartió en TikTok se volvió viral.

"No es fácil. A mí nunca se me ha subido, parece pero no", dijo Sergio, a lo que agregó: "Pues que son idiotas. A parte son gente muy insegura, ¿no? Que se anda drogando ahí, ya sabes hay de todo en la villa del señor", expresó.