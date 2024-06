"Me logré perdonar": Victoria Ruffo revela que tomó terapia tras separación de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez fueron una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano, producto de su relación tuvieron un hijo José Eduardo Derbez, sin embargo, cuando terminaron su relación comenzaron los problemas, pues por muchos años se pelearon la custodia del pequeño. La reconocida actriz a señalado que le fue muy difícil terminar su relación con el actor, pero cuando lo logró empezó a trabajar en ella y hasta tomó terapia.

Con el paso de los años los actores lograron estabilizar su relación por el bien de su hijo y aunque no son amigos, después de su separación han mantenido una relación estable y hasta cómica por las anécdotas que cuenta Victoria sobre Eugenio y Eugenio sobre Victoria.

Seguir leyendo:

José Eduardo Derbez le dedica un mensaje a Victoria Ruffo por su cumpleaños: "la mejor mamá que me pudo tocar"

Victoria Ruffo resignada a que su nieta lleve los genes Derbez, este es el rasgo que heredará la bebé

Con el paso de los años los actores lograron estabilizar su relación por el bien de su hijo | Foto: Instagram @fansvickyruffo

Victoria Ruffo revela que tomó terapia tras separación de Eugenio Derbez

La famosa actriz de telenovelas tuvo una relación sentimental con Derbez de aproximadamente seis años en 1990 y para 1992 nació su primer y único hijo juntos. Y aunque se esperaba que duraran por mucho tiempo, pues se veían muy enamorados, no fue así y cuando José Eduardo tenía cuatro años decidieron terminar su relación, motivo por el cual Victoria cuenta que tomó terapia pero no para olvidar al comediante sino para el bienestar de ella misma.

"Cuando terminé mi relación con Eugenio tomé terapia. Me logré perdonar yo, quererme yo, lo bueno y lo malo", expresó la actriz.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Victoria confesó que decidió tomar terapia por su propio bienestar y para entender lo que estaba pasando y sintiendo, fue gracias a eso que con el paso del tiempo logró sentirse mejor y hasta volvió a creer en el amor. Años después tuvo otros dos hijos y ahora está por convertirse en abuela.

¿Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se casaron?

Mucho se ha hablado de la supuesta boda entre Eugenio y Victoria. El comediante, por su parte ha dicho que el enlace nupcial solo fue una broma y que ella estaba consciente de eso, pues no fue algo planeado, además el evento fue muy cómico, al grado en que un amigo del actor fue quien los casó.

Por su parte, Ruffo ha mencionado para que ella no se trató de una broma, ya que durante la ceremonia hasta sacerdote hubo. Hasta ahora no se conocen fotografías de dicho evento y cada uno ha defendido su versión de los hechos, por lo que quedará la duda si fue o no real aquel evento.