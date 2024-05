Victoria Ruffo resignada a que su nieta lleve los genes Derbez, este es el rasgo que heredará la bebé

La familia Derbez se ha ganado el cariño del público con su talento ante las cámaras y mostrando más de su personalidad en el reality show donde comparten detalles de su vida privada a través de viajes; sin embargo, lo ha llamado poderosamente la atención de los fans es el impactante parecido que comparten y que ahora podría heredar la primogénita de José Eduardo Derbez, Tessa, pese a la negativa de su abuela, la actriz Victoria Ruffo.

Victoria Ruffo resignada al parecido de su nieta con los Derbez

Aunque José Eduardo Derbez sorprendió al anunciar que se convertirá en padre por primera vez, el verdadero alboroto se ha generado en torno al reencuentro de sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, tras más de dos décadas de un fuerte pleito. Además, ha generado incertidumbre entre los fans el posible parecido que tendrá la pequeña con la familia Derbez tal y como sucede con cada uno de los hermanos Aislinn, Vadhir y Aitana.

Victoria Ruffo revela que su nieta heredará la barbilla partida igual que los Derbez. Foto: IG @jose_eduardo92

Al respecto, un reciente ultrasonido habría revelado que la hija de José Eduardo heredará uno de los rasgos que comparten los hijos del comediante y productor mexicano: la barbilla partida. Así lo dio a conocer Victoria Ruffo, quien se mostró resignada a que su nieta tenga un gran parecido con su abuelo, Eugenio Derbez, tal y como ocurre con José Eduardo y cada uno de sus hermanos, algo que los ha convertido en blanco de bromas y memes por parte de los fans en redes sociales.

“Ya sueño con ella, porque además he tenido la oportunidad de acompañarlos a algunos ultrasonidos y ya en el último me dice mi hijo: ‘Mira trae la barbilla partida’ y yo dije: ‘¡Ay, qué barbaridad!”, pues ni modo”, dijo la actriz en entrevista para el programa "Ventaneando" en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

Eugenio Derbez habla de su reencuentro con Victoria Ruffo

Hasta ahora tanto el protagonista de "No se aceptan devoluciones" como Victoria Ruffo habían bromeado sobre el momento en el que tengan que reencontrarse por el nacimiento de su nieta, Tessa; sin embargo, esta vez el también comediante lamentó no poder tener una buena relación con la actriz ya que esto afecto durante mucho tiempo la cercanía que tuvo con el hijo que tienen en común, José Eduardo.

"Nos hemos visto no más de tres veces en todos estos cerca de 25 años. Siempre he estado dolido por perderme la infancia y la adolescencia de mi hijo. Lo último que quiero es seguir con esto (con la polémica). La bebé nos va a unir, estoy un poco preocupado por ese encuentro, no sé cómo se vaya a dar. Ojalá haga que haya una mejor convivencia", dijo Derbez en entrevista para el programa "De primera mano".