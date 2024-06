Claudia Martín reaparece tras su separación de Hugo Catalán con un minivestido que es ideal para el verano

Luego de que el amor terminó para Claudia Martín y Hugo Catalán, ambos han seguido con sus vidas y lo comparten en sus redes sociales, dejando entrever que se encuentran bien, principalmente porque su noviazgo terminó de manera armoniosa, como dieron a conocer mediante un comunicado. Ahora la actriz mexicana se dejó ver feliz y a la moda, imponiéndose con look de minivestido que se apunta como un básico para este verano.

Al reaparecer en redes sociales, la protagonista de “El amor no tiene receta” presumió que se encontraba en su natal Oaxaca, desde donde posó y cautivó a sus seguidores de Instagram. Debido a las altas temperaturas que se registran en México, la moda veraniega se ha impuesto previo a que se inicie esta temporada que oficialmente comenzará el próximo 20 de junio.

La actriz visitó su natal Oaxaca. Foto: Instagram Claudia Martín.

Claudia Martín, perfecta con un mivestido de satín con encaje

Para recorrer las calles de Oaxaca, Claudia Martín optó por un minivestido de satín con encaje. La tela es en color negro, mientras que el encaje es en color verde y se encuentra discretamente en el escote y la parte baja de la minifalda.

La expareja de Hugo Catalán completó su look con sandalias y bolso de mano en color negro, dándole un aire fresco al outfit. También usó como accesorios maxi pulseras en color dorado, a fin de darle contraste a su propuesta de moda que es ideal para usar en las salidas casuales durante el verano.

Con su look, la oaxaqueña revivió la moda lencera. Foto: Instagram Claudia Martín.

Qué es la tendencia lencera

Por su look, Claudia Martín evocó la tendencia lencera que estuvo en auge en los años 90 gracias a actrices como Sarah Jessica Parker, quien le dio vida a la icónica Carrie Bradshaw en la serie de HBO “Sex and the City”. Esta regresó en años pasados y este 2024 no es la excepción porque capta la atención, como demuestra la actriz oaxaqueña, de 34 años de edad.

La tendencia lencera se caracteriza por inspirarse en las prendas íntimas, como los camisones. Esto ha hecho que sea una propuesta de moda desafiante, pero la clave es complementarla con otras prendas y accesorios para realzar los looks. Al hacer esto, la tendencia lencera puede ser tan seductora como elegante, de modo que es perfecta hasta para armar atuendos para ir a la oficina.