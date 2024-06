Adele explota contra fanático en pleno concierto por comentario homofóbico

Adele es una de las grandes estrellas en la industria musical y se ha ganado el cariño de los fans con la simpatía que muestra en cada concierto manteniéndose cercana a los asistentes; además, se ha caracterizado por defender a sus seguidores e intervenir por ellos, tal y como ocurrió en su reciente show en el que se lanzó molesta contra un sujeto que hizo un comentario homofóbico.

Adele explota contra sujeto por comentario homofóbico

La intérprete de "Someone like you" conquista a sus fans con cada espectáculo en Las Vegas, Nevada, tanto con su voz como con momentos a los que reacciona con comentarios llenos de humor. Aunque en su concierto del pasado fin de semana mostró un lado como pocas veces al enojarse con un sujeto que aprovechó unos instantes de silencio en el concierto para gritar: “¡El Orgullo es una mier**!”.

Ante esto, la cantante no dudó en hacer una pausa en su interpretación para responder molesta ante el comentario homofóbico del hombre entre el público, una respuesta que el resto de los presentes aplaudió y en redes sociales fue reconocido por los internautas: “¿Has venido a mi **** concierto a decir que el Orgullo es una mie***? ¿Eres estúp***? No seas ridículo. Si no tienes nada bueno que decir, cállate, ¿entendido?”.

"Imagina a Adele diciéndote esto, simplemente desaparecería", "Y por eso ella es madre", "Si Adele me dijera esto nunca volvería a mostrar mi cara", "¡Amo a Adele por esto! ¿Por qué a la gente le encanta decir cosas crueles como ésta? Es tan fuera de lugar y repugnante", "Es el primer dia de junio y la gente ya esta insultando", "Por eso ella es tan icónica", "Adele es una reina por eso", "Me encanta cuando los homófobos obtienen lo que se merecen" y "A nadie le importa tanto el Orgullo como a los homófobos", fueron algunos de los comentarios.

Adele explota contra un hombre por comentario homofóbico. Foto: IG @adele

Momentos de Adele con sus fans en sus conciertos

Adele ha protagonizado tiernos y divertidos momentos con sus fanáticos durante sus presentaciones en Las Vegas, como aquel en el que olvidó todo protocolo para saltar las medidas de seguridad y saluda a una persona a la que reconoció en el público. Entre gritos y sorprendida, la cantante se mostró conmovida y agrazó a un hombre que fue el médico que atendió el parto de su hijo Angelo.

Otro de los más recientes fue el momento en el que un pequeño niño quedó en shock cuando la cantante se acercó a él en pleno concierto para interpretarle “When we were young”. La reacción del pequeño se hizo viral, pues se mostró completamente impresionado y tras el paso de Adele abrazó a su mamá sin poder contener las lágrimas.