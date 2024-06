"Se quedó congelado": Adele le canta "When we were young” a un niño y queda impresionado con ella

Durante uno de los shows en Las Vegas de Adele, la cantante tuvo un gesto muy tierno con un mini fan a quien se acercó a cantarle frente a frente. Mientras la intérprete le mostraba su talento, el niño quedó prácticamente “congelado”, no pudo decir palabra alguna pero su rostro mostró todo lo que no pudo decir.

Los conciertos que la estrella británica ha dado en el teatro Colosseum del Caesars Palace, titulados “Weekends With Adele” han sido un éxito, iniciaron desde el año pasado y en total lleva 42 espectáculos en los que se ha vivido de todo. A finales de año, terminará con estos espectáculos y los fans esperan que comience con su gira mundial.

Seguir leyendo:

Adele rompe el corazón de Latinoamérica, anuncia conciertos únicamente en Alemania

Adele: le regalan un peluche gigante del Dr. Simi a la intérprete y su reacción se vuelve viral

Los conciertos que la estrella británica ha dado en el teatro Colosseum del Caesars Palace, titulados “Weekends With Adele” han sido un éxito | Foto: Instagram @adele

Adele deja congelado a un mini fan al cantarle “When we were young”

Como ya es costumbre en la cantante, durante el concierto camina por los pasillos del teatro para interactuar con sus fans, fue ahí cuando se acercó a un niño para interpretar “When we were young” frente a él uno de sus más grandes éxitos. El niño se pasmó por un momento y solo hizo una mueca de asombro, mientras que la intérprete le acarició la mejilla y luego se despidió.

El niño, quien al parecer estaba acompañado de su madre, venía vestido con una tejana y una camisa a rayas, hasta ahora no se sabe qué nacionalidad era, pues a estos conciertos van personas de todo el mundo. La reacción del menor causó ternura en redes sociales, pues aseguran que la forma en la que la miró fue pura, natural y sincera.

Adele se lanza contra un hombre que hizo comentario homofóbico

Pero no todo fue miel sobre hojuelas durante el concierto, ese mismo sábado Adele enfrentó a un hombre que lanzó un insulto a la comunidad LGBT. En redes sociales se difundió el preciso momento en que la cantante le dice: "¿Eres estúpido?" después de que el sujeto dijera que “el orgullo apesta”.

“¿Acabas de decir que el Orgullo apesta?, ¿Viniste a mi maldito show sólo para decir que el Orgullo apesta? ¿Eres p*$% estúpido? No seas p%[* ridículo. Si no tienes algo bueno que decir, cállate, ok?”, fue lo que dijo la artista.

Después de confrontar al sujeto siguió cantando olvidó el inconveniente por un momento. Este acto le valió a la intérprete el agradecimiento de la comunidad LGBT en redes sociales por siempre hacer frente a las personas homofóbicas, pues esta no es la primera vez que lo hace.