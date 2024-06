Galilea Montijo habla del apoyo que le da a su sobrina por defender su identidad de género: "aplaudo y respeto muchísimo"

Galilea Montijo es, sin duda, una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión mexicana, siempre ha sido una defensora abierta de la diversidad y los derechos humanos. En una reciente emisión del programa "Netas Divinas", la conductora compartió el apoyo que brinda a su sobrina, quien está en pleno proceso de definir su identidad de género.

La querida conductora de Hoy explicó que en su familia, aquellos que están al tanto de la situación de su sobrina la apoyan incondicionalmente. Montijo enfatizó la importancia de que los jóvenes puedan definir y defender su orientación sexual desde una edad temprana, algo que ella aplaude y respeta profundamente.

Las conductoras de Netas Divinas hablaron sobre las dificultades que vive la comunidad LGBTTIQ+

Foto: IG @galileamontijo

Galilea Montijo habla del apoyo que da a su sobrina

Fue durante la más reciente emisión de Netas Divinas en donde las conductoras hablaron sobre algunos temas alrededor del mes Pride, por lo que la también presentadora de La Casa de los Famosos México fue cuestionada si es que entre su círculo de amistades o en su familia han pasado momentos complicados a causa de sus preferencias sexuales, a lo que Gali sin mencionar el nombre de su sobrina, expresó su respeto y aplaudió la valentía de la joven al defender su orientación sexual.

"En mi familia espero que no esté pasando, creo que de quienes lo sabemos la apoyamos. Mi sobrina, yo la super apoyo y está en la adolescencia," compartió la conductora.

Estas palabras subrayan la importancia de contar con una red de apoyo en momentos cruciales de la vida, especialmente durante la adolescencia, una etapa como la adolescencia que está llena de cambios y desafíos. Montijo también destacó lo significativo que es para ella ver a jóvenes como su sobrina, defender su identidad con firmeza y seguridad. "Si es algo que yo sí aplaudo y respeto muchísimo, esta parte de que lo sepan y lo defiendan chavitas y chavitos," mencionó. En sus declaraciones, la conductora pone de relieve la valentía de las nuevas generaciones, que están dispuestas a luchar por su verdad, a pesar de los posibles obstáculos que puedan enfrentar.

Galilea Montijo muestra apoyo y empatía por la comunidad LGBTQ+

Las palabras de Galilea Montijo han generado un amplio debate y han sido recibidas con aplausos por parte de la comunidad LGBTQ+. Su postura, llena de empatía y respeto, es un ejemplo de cómo los medios de comunicación y las figuras públicas pueden influir positivamente en la percepción social sobre temas de identidad de género y orientación sexual. En un país donde aún existen prejuicios y discriminación, voces como la de Montijo son esenciales para fomentar la inclusión y el respeto.

La conductora expresó su cariño, apoyo y respeto a la comunidad LGBTTIQ+.

La conductora hizo hincapié en la importancia de que los jóvenes tengan claro su orientación sexual y la defiendan desde temprana edad. "Luego se te va la vida, precisamente, por otro lado, en ‘me pasó, me está pasando, seré, no seré’ y que tengas definida tu orientación sexual y la defiendas siendo tan chavito o chavita me parece de aplaudir," agregó. Estas reflexiones invitan a la sociedad a reconsiderar sus actitudes y a brindar el apoyo necesario a aquellos que buscan vivir su verdad sin temor al rechazo.