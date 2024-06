Alfredo Adame recuerda el día que mató a una persona cuando tenía 17 años, y así se libró de ir a la cárcel

Alfredo Adame fue cuestionado por la prensa sobre el más reciente incidente que involucra a Eduardo Yáñez y una reportera, a quien le habría roto su celular después de algunas preguntas, caso que le dio la vuelta a internet porque no es el primer conflicto que tiene con los periodistas.

Es muy recordada la cachetada que le dio a un reportero durante una alfombra roja, luego de que le hiciera algunas preguntas. El hombre víctima de la agresión tuvo que recibir atención médica debido al dolor en el rostro que le dejó el golpe. Dicho caso llegó hasta las autoridades correspondientes.

Sigue leyendo: Peso Pluma estaría por invertir en este histórico equipo de la Liga MX

Alfredo Adame recuerda el día que mató a un hombre

Alfredo Adame ha tenido varias broncas en la calle. Foto: IG @adamegoldenboy

En este sentido, Alfredo Adame aseguró que los dos lados del caso están mal. Por una parte, opinó que Eduardo Yáñez tiene que controlar su temperamento ante la prensa, mientras que los reporteros deben medir sus preguntas y tener cuidado con las palabras que dicen a las estrellas, ya que "son como una bala, cuando salen del cañón, ya no tienen regreso".

Por otra parte, le preguntaron si no ha considerado él mismo tomar algún tipo de terapia, pues también ha tenido algunos altercados como peleas a golpes que fueron grabadas por los transeúntes o personas que estaban junto a los involucrados en alguna sala. Esos videos se hicieron virales.

Entonces, recordó el día que fue a una fiesta, teniendo 17 años, y tuvo un altercado contra un sujeto mayor de edad, que no solamente lo rebasaba en edad, también en estatura. Dijo que le dio un golpe en la tráquea y días después murió a causa del mismo, lo que fue informado por el amigo que estaba con él. Para protegerlo, sus padres lo escondieron en otro estado por un año.

"Nos pelamos, me habla mi amigo y me dice que se murió el cuate de la bronca. Esto fue cuando tenía 17 años. Me espanté, su padre era un abogado, un gangster, y mi papá me mandó a Lázaro Cárdenas Michoacán un año. Como 15 años después, un día en un restaurante, llegó un cuate y me dijo que es un primo del cuate que maté. Me dijo que era gandalla, un tipo mala persona y mala sangre", fueron las palabras del exconductor.

Alfredo Adame fue uno de los invitados de honor en un carro alegórico este 29 de junio de 2024 durante la marcha del orgullo LGBT. El hecho fue definitivamente condenado por muchas personas en las redes sociales, quienes recordaron que el exactor habría rechazado a su hijo por ser gay.

Te puede interesar: Paulina Rubio ESTALLA contra su baterista por arruinar su presentación en el 90's Pop Tour | VIDEO

De hecho, en una entrevista que le hicieron en la propia marcha, arremetió en contra de su hijo, a quien se refirió como alguien que no quiere volver a ver. Además, aseguró que "no es su hijo", lo que fue duramente criticado en los comentarios de las publicaciones.