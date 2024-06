Grupo de amigas se equivoca y termina en concierto de Mago de Oz en vez de la obra de Lucerito Mijares

Lucerito Mijares ha pasado al ojo público del teatro musical en México y la farándula nacional debido a su debut en el teatro con la obra "El mago" o "The Wiz", inspirada en el clásico Mago de Oz. Gente de todas partes de la República quieren ser parte de la experiencia de ver a esta gran actriz en desarrollo arriba del escenario.

Tal es el caso de unas amigas que decidieron juntarse y comprar unos boletos para tener tema de discusión junto a todas las redes sociales. Las cosas no salieron nada bien al final, pues terminaron en un concierto de rocanrol español y se perdieron a Lucerito en todo su esplendor.

Sigue leyendo: ¡Como dos gotas de agua! Lucerito Mijares es idéntica a su mamá y esta imagen viral lo demuestra

Amigas se equivocan y acaban en un concierto de Mago de Oz en vez de la obra de Lucerito Mijares

La cantante y actriz debutó en la obra "The Wiz". Crédito: Juego de voces / Instagram

A través de las redes sociales ya se ha hecho viral la experiencia, y todo gracias a la captura de pantalla de un chat de la familia. Esta es la conversación que tuvieron:

Pues que nos equivocamos y venimos a un concierto horrible del Mago de Oz en vez de la obra

Jajajaja cómo, de rock?

Sí, horrible, se llama igual que la obra

Lo cierto es que la obra no lleva el mismo nombre la banda. La obra se puede encontrar en las plataformas de boletos como "The Wiz" o "El Mago". En caso de que quieras comprar tus boletos para próximas presentaciones, no olvides confirmar que se trata de una obra de teatro realmente.

La banda se presentó en Guadalajara y Monterrey. Falta la CDMX. Crédito: Mago de Oz

La más reciente presentación de la banda española de rock y heavy metal, Mago de Oz, fue el día 26 de junio en la ciudad de Monterrey, y el 22 de junio en la ciudad de Guadalajara, como parte de su gira No Cumpleaños Tour 2024. Lo harán próximamente el 29 de junio en la Ciudad de México.

Te puede interesar: Manuel Mijares vuelve a imponer moda con sus zapatos estilo coquette y esta es la versión económica que puedes comprar

Algunas de sus canciones más conocidas en México son, desde luego "Molinos de viento", "Hasta que el cuerpo aguante", "Fiesta pagana", "La costa del silencio", "La danza del fuego", "Hoy toca ser feliz", "La posada de los muertos", "La cantata del diablo", entre varias otras. Se han presentado en numerosos teatros, foros, estadios e incluso festivales de rock.