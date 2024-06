Fernanda Blaz pide a la nueva novia de Werever que la deje en paz: "tu seguirías como moto robada"

Fue a finales del 2023 cuando a través de sus redes sociales, los influencers Fernanda Blaz y Gabriel Montes, más conocido como “Werevertumorro” anunciaron que su relación de poco más de 7 años había llegado a su final, pese a que en su momento, ambos aseguraron que la ruptura se había dado en buenos términos, pero con el paso del tiempo se pudo mostrar que no fue así por lo que comenzó una guerra de declaraciones.

Y es que, los influencers se habrían acusado el uno al otro de ser infieles, sin embargo, Fernanda Blaz a través de sus redes sociales comenzó a compartir pruebas del engaño del youtuber con una mujer llamada Sofía Zavala con quien presuntamente la engañó desde hace más de dos años, debido a esto, es que ahora Blaz comparó a la mujer con una “moto robada”.

Foto: IG @fernandablaz

Fue a través de una reciente transmisión en vivo desde sus redes sociales que Fernanda Blaz habló nuevamente de la nueva novia de su expareja, a quien sin pelos en la lengua le envió un fuerte mensaje y una petición muy especial.

Y es que, la influencer pidió a Sofía Zavala, mujer con la que presuntamente Gabriel Montiel le fue infiel durante los dos últimos años de su relación, que la deje en paz, y es que Blaz habló irónicamente de los paseos que hace la mujer con su ex pareja: “Sofi, ya te vimos bebé, qué bueno que te lleve a pasear, qué bueno, que Dios los bendiga, yo te lo regalo…”.

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues, Fernanda Blaz comparó a la nueva conquista de Werevertumorro con una moto robada, pues asegura que si ella no hubiera tomado la decisión de terminar la relación e irse de la casa en donde vivía con el youtuber, la relación que tenía con ella (Sofía Zavala) seguiría escondida.

“...¿por qué crees que me fui yo de la casa?, sino, yo ahí seguiría y tú seguirías como moto robada, escondida, entonces, mira mejor ya bebé, ya tranquila, relájate, ya no te metas conmigo, mejor haz tu vida y déjenme a mí, mira y ando bien contenta, tranquila, feliz, sin una garrapata que me esté chupando”, finalizó Fernanda Blaz