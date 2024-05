Fernanda Blaz y Gabriel Montiel pusieron fin a su relación luego de seis años juntos, a seis meses de la noticia la influencer confirmó la infidelidad como el motivo de su separación. A través de un video en su canal de YouTube, la joven relató que el creador de contenido la habría engañado por más de dos años con Sofía Zavala con quien ya comparte románticos momentos en sus redes sociales.

Fernanda Blaz destapa infidelidad de Werevertumorro

En marzo pasado Fernanda Blaz confirmó lo que se mantuvo como un rumor por varios meses y señaló la infidelidad de Montiel como el motivo de su ruptura, esta vez detalló que el youtuber le habría sido infiel por más de dos años. Este 5 de mayo, la influencer compartió un video en el que molesta destapa todo lo que ocurrió con su expareja y la manera en la que eso logró afectarla.

Fernanda Blaz revela que Werevertumorro le fue infiel por más de dos años. Foto: IG @_titamx1_

“Yo me enteré que estaba ya con alguien más cuando cortamos y eso fue lo que les digo que me impactó, o sea, el darme cuenta que ya llevaba más de dos años y medio con la persona que está. No tuviste los huevos de decirme ‘no quiero estar contigo, quiero estar con alguien más’, lo poco hombre que a veces son las personas, el no tener palabra, el no tener compromiso, el no ser firmes”, relató.

Añadió: “Yo la neta vivía en una realidad, alterna, pensaba que la personaron la que estaba era super linda y cuando te das cuenta que al final tenía una doble vida y no era quien pensabas, pues ha sido muy difícil. Lo difícil es entender el porqué nunca me di cuenta, eso ha sido muy difícil para mí (…) Yo confiaba, estaba enamorada”.

¿Quién es la nueva novia de Gabriel Montiel?

La influencer Sofía Zavala, conocida como “Tita”, es la nueva novia de Werevertumorro y ha sido señalada de ser la tercera en discordia en la relación del influencer con Fernanda Blaz. Aunque es poco lo que se sabe de ella, cuenta con casi 3 mil seguidores en Instagram y poco más de 15 mil que siguen de cerca los videos de baile que comparte junto a aquellos de sus viajes.

Fue en marzo pasado cuando la joven confirmó su romance al compartir un video en TikTok en el que aparecen juntos como aficionados en un partido del Liverpool en Premier League que se realizó en el Estadio de Anfiel, en Inglaterra.

La influencer Sofía Zavala es la nueva novia de Gabriel Montiel, Werevertumorro. Foto: IG @_titamx1_

Hasta el momento el youtuber no ha hecho declaraciones al respecto, sin embargo, Fernanda Blaz también lo acusó de haberle robado dinero y dejarle una fuerte deuda ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque no lo mencionó directamente, en seguida sus seguidores indicaron que se trataría de él por todo lo que menciona al respecto.

“¿No te da pena? ¿Qué tipo de empresa y empleados manejas que me dejó mal con le SAT desde el 2022? Pero eso sí, el 30 por ciento que se me quitaba no se olvidaba… o más. Tu empresa ni tú me dan la cara para darme una solución sobre dejarme al corriendo cuando yo trabajé siempre bien”, indicó Blaz en una serie de mensajes compartidos en X, antes Twitter.