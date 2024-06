¿De qué murió Shifty Shellshock? Integrante de Crazy Town que fue encontrado sin vida en su casa

El pasado 24 de junio, el mundo de la música se sumió en un profundo duelo al darse a conocer la muerte de Shifty Shellshock, cofundador y líder de la banda Crazy Town. De acuerdo con las primeras indagaciones se comprobó que el músico de 41 años fue hallado sin vida dentro de su residencia ubicada en Los Ángeles.

¿De qué murió Shifty Shellshock?

La noticia fue un duro golpe para los seguidores de la banda, pues todo parecía indicar que el intérprete de "Butterfly" no padecía ningún problema de salud y aunque en el momento no se supo qué fue lo que causó su muerte, recientes investigaciones han señalado que la causa fue una sobredosis accidental de drogas. En un comunicado emitido por Consequence Of Sound, su representante Howie Hubberman expresó el dolor y la tristeza por la pérdida de Seth Binzer, nombre real del cantante.

En la publicación, Hubberman confirmó que Shifty Shellshock había estado lidiando con el consumo de sustancias desde hace varios años, por lo que todos los días eran una lucha constante para evitar recaer: "es lamentable que perdamos a tanta gente por la adicción y el acceso a las drogas nocivas. Shifty fue una tragedia de la vida real. Demasiado rápido, demasiado duro, demasiado pronto", explicó en el comunicado.

Y es que la vida de Shifty Shellshock estuvo marcada por una serie de desafíos y batallas personales, ya que en el 2012, el artista estuvo en coma y fue tratado en una Unidad de Cuidados Intensivos en Los Ángeles. Según diversos informes, el coma fue inducido debido a problemas graves relacionados con el abuso de sustancias.

Shifty Shellshock fue encontrado sin vida en su hogar en Los Ángeles el lunes 24 de junio. La oficina del forense de Los Ángeles confirmó la fecha del deceso.

Tras una semana en el hospital, logró recuperarse, aunque las secuelas de su consumo problemático continuaron afectando su vida. Ese mismo año, Binzer enfrentó cargos legales por posesión de cocaína y violencia doméstica contra su novia, y fue condenado a tres años de libertad condicional.

¿Quién era Shifty Shellshock?

Shifty Shellshock irrumpió en la escena musical a finales de los años 90 como el carismático líder de Crazy Town, banda de rap-rock alcanzó la fama a principios de los 2000 con su exitoso sencillo "Butterfly", del álbum debut "The Gift of Game". Este tema se convirtió en un éxito global, encabezando listas de éxitos como el Billboard Hot 100 y consolidando a Crazy Town en la industria musical.

El éxito de "Butterfly" no solo definió la carrera de Shifty, sino que también se convirtió en un himno para una generación que encontró en el rap-rock una nueva forma de expresión, ya que el estilo único de la banda, combinando elementos de hip-hop y rock, les permitió destacar en una era dominada por géneros musicales tradicionales.

Lamentablemente, la fama trajo consigo tanto éxitos como desafíos, pues después del lanzamiento de su segundo álbum Darkhorse en 2002, la popularidad de la banda comenzó a declinar, ya que los problemas personales de Shifty Shellshock, incluidos sus problemas con las sustancias y sus dificultades legales, comenzaron a afectar la dinámica del grupo y su capacidad para producir música nueva.