Realiza un maratón con perrito atropellado en los hombros, se toma la fotografía y lo abandona a su suerte

Un deportista fue tundido en redes sociales luego de que intentará ayudar a un perrito tras ser atropellado peor al final los mismos usuarios evidenciaran que lo dejó abandonado a su suerte en Tijuana, Baja California tras tomarse la fotografía con él y terminar la carrera.

Se trata del atleta Carlos Morlett, quien participó en la carrera “Yo También corro en Tijuana” y durante su recorrido de 10 kilómetros habría visto como un pequeño perrito era atropellado por lo que decidió colgárselo al hombro y terminar la carrera agarrándolo de las patas delanteras y traseras.

Aseguran que el perrito se quedó solo sin poder moverse Foto: Facebook

La fotografía con el hombre en la carrera cargando al animalito le generó diversos halagos e incluso las publicaciones de Facebook que reconocieron su labor como “Ensenada Dice” retomaron una de sus declaraciones: “Yo vi al perro en la salida, pero no venía con nadie, ya por el bulevar Agua Caliente escucho que un carro cruza todos los corredores, escuché un chillido de llantas, me acerqué y sus patas derechas se veían heridas con raspones, se le acercó la gente, lo primero que pensé es que no lo íbamos a dejar tirado”.

“Pensaban que el perro estaba deshidratado, pero expliqué que estaba atropellado, en la meta lo dejé con la gente de sonido y le dieron comida y agua”, agregó Carlos Morlett.

Aunque algunas páginas agradecieron su valor, otras denunciaron que solo se tomó la fotografía con el animalito Foto: Facebook

Sin embargo, la desilusión vino cuando el confesó que terminó la carrera y lo dejó ahí herido a su suerte sin nadie que lo auxiliara, otros usuarios de redes dijeron que incomodo que si lo atropellaron y lo lastimaron de las patas él lo sostuviera de ellas durante la carrera y bajo el sol.

“El perro atropellado y lo lleva jalando de las patas para volverlo a dejar abandonado”, “y la medalla… ¿para qué la quiere el perro? Ni modo que se la coma o ¿para que pague el veterinario? Ocupa una familia”, “pobre perrito con el movimiento del correr más adolorido quedó”, héroe hubiera sido dejar la carrera y llevarlo al veterinario”.

Algunos aseguran que solo quería tomarse la foto, tras el hecho solo circulan fotografías del perrito abandonado a su suerte y herido en la calle, rescatistas lo buscan para ayudarlo.