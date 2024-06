"Luz Elena me pusiste el cuerno": Rodrigo Vidal enfrenta a la conductora de VLA y reacción se hace viral: VIDEO

Luz Elena González es una de las conductoras de tv más conocidas y queridas por los mexicanos. Ahora se volvió tendencia por acudir al podcast “Este es mi desmoder” de Rodrigo Vidal, quien es su ex pareja. En el programa ella le preguntó por qué terminaron y él no quería decir, pero luego de que insistiera un poco, él reveló que su amoría concluyó por que ella le fue infiel, lo cual le sorprendió, pues ella aseguró que no se acordaba.

Ambos tuvieron una relación breve pero intensa. Todo se dio cuando participaron en la telenovela “Preciosa”, en 1993. El amor que empezó como ficción pronto se convirtió en una realidad para Luz Elena González y Rodrigo Vidal. Se sabe que él conoció a la familia de la actriz, sin embargo, esto no pudo dar frutos, ya que ambos tenían pareja en ese entonces, por lo que las cosas no podían terminar bien.

Siempre da de qué hablar. Foto: @luzelenaglezz / Instagram.

Luz Elena González y Rodrigo Vidal, ¿cuál es su edad?

En el podcast se ve cuándo Luz Elena, de 49, le pregunta a Rodrigo Vidal, de 51: “¿Por qué terminamos?”, pero él rápidamente contestó: “No se los voy a platicar, porque el que queda mal soy yo. Y ya sé, le van a aplaudir y el que se va a su casa deprimido una semana soy yo… No les voy a contar nada, metiches, lujuriosos, enfermos”. Pero ella insistió y él accedió a su petición.

El episodio fue muy interesante.Foto: @esteesmidesmoder / Instagram.

“¿Quieres que lo diga aquí? Luz Elena, me pusiste el cuerno...”, comentó. Ella se sorprendió y no se quedó callada: “¿Yo? ¿Con quién?”, preguntó sorprendida, “Ay que fuerte, ¿yo? En serio? A ver, cuéntame, no me acuerdo”, dijo. Se sabe que en esos momentos ella estaba con alguien a quien llama “Roy” y aunque Vidal no quería decir quién era su novia, al final Luz dedujo que era Ana Patricia Rojo.

"¿Tú tenías novia?", mencionó Elena, quien en ese entonces tenía 23 años. "¡Tú también!", le reviró Rodrigo. "Ay, no, ¿éramos infieles?", se preguntó ella tajantemente dijo: "Sí". "Es que Roy jugaba playstation y yo pagaba cuentas, pues no estaba padre", se justificó Luz, quien mencionó que constantemente terminaba y volvía con su ex. "Pero eso también le daba como una picardía padre, era como una travesura y nos la pasábamos muy bien", complementó él.

¿Qué ha pasado con el actor Rodrigo Vidal?

Luz Elena González y Rodrigo Vidal son dos figuras destacadas en la industria del entretenimiento mexicano. Ambos han dejado huella en el ámbito de la actuación, cada uno con trayectorias notables. Luz Elena González, nacida el 22 de agosto de 1974 en Guadalajara, Jalisco, es una actriz, cantante y modelo mexicana.

Inicialmente, Luz Elena comenzó su carrera universitaria en derecho, pero pronto decidió probar suerte en el modelaje. Su talento y belleza la llevaron a ganar el certamen Nuestra Belleza Jalisco y a quedar entre las finalistas de Nuestra Belleza México 1994. Este éxito fue el trampolín para su carrera como actriz, donde ha destacado en múltiples producciones, principalmente en el género de la comedia.

Rodrigo Vidal, nacido el 16 de marzo de 1973 en la Ciudad de México, entró al mundo de la actuación casi accidentalmente: mientras paseaba por los pasillos de Televisa, fue confundido con un extra que faltó a una grabación. Este fortuito evento le permitió debutar en la telenovela "Cuando llega el amor" a los 16 años. Desde entonces, Rodrigo ha consolidado una carrera impresionante en la televisión, destacándose tanto en México como en Estados Unidos. Además de ser actor, Vidal también ha incursionado con éxito en la producción y dirección de cine y televisión.