Cecilia Galliano y Gabriel Soto: los videos que incrementan los rumores de su noviazgo, aseguran que son indirectas a Irina Baeva

Cecilia Galliano y Gabriel Soto siguen acaparando los titulares ante los crecientes rumores de un posible noviazgo, ahora los cibernautas viralizaron las últimas publicaciones compartidas en TikTok por la conductora y aseguran que serían una fuerte indirecta para Irina Baeva, la guapa novia del actor.

Y es que en uno de los clips compartidos titulado por la conductora “Cuando después de 9 años de soltera alguien me gusta” se ve a la ex de Sebastián Rulli bailando el extracto de la canción de “Genie in a bottle” de la cantante Christina Aguilera que dice “mi cuerpo dice quiero pero mi alma tiene miedo”.

Irina Baeva y Gabriel Soto son una de las parejas más consolidadas del espectáculo Foto: Instagram irinabaeva

En otra grabación se aprecia a la también actriz tomando mate mientras canta “creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado, pero si era tan bueno ¿por qué no duró? Y si era tan perfecto ¿por qué se acabó?” del tema “¿Cómo Pasó?” de la interprete Ela Taubert. Los videos fueron compartidos en su cuenta de TikTok cecilia_galliano.

Cecilia Galliano tiene dos hijos Foto: Instagram ceci_galliano

Algunos usuarios de redes sociales aseveraron que con estas publicaciones la también modelo querría confirmar que quedó flechada de Gabriel Soto y que le estaría enviando indirectas a Irina Baeva. Lo que llama la atención de los seguidores de Gabriel Soto e Irina Baeva, que llevan más de cuatro años juntos, es que últimamente no se las ha visto compartiendo tiempo e incluso el actor no tiene fotos recientes con la actriz de origen ruso.