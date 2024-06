VIDEO: Yurem irrumpe en boda para convencer a la novia de que no se case y se vuelve viral

Las bodas suelen ser momentos llenos de alegría y amor, y si bien la pareja intenta cuidar todos los detalles para que todo salga a la perfección, siempre hay algunas sorpresas que le dan el toque personal. Este fue el caso de la usuaria en TikTok Diana Sabalza, quien compartió en su perfil un momento inesperado durante la preparación para su ceremonia y es que el mismísimo Yurem Rojas la sorprendió para impedir su boda.

Yurem interrumpe boda con un ramo de rosas

El sorprendente suceso, capturado en video y compartido por la novia, ha acumulado miles de vistas y se ha convertido en un fenómeno viral. En las imágenes se puede ver como la novia se encuentra detallando los últimos pormenores de su espectacular look, cuando le avisan que hay alguien que quiere verla, en ese momento sale de su habitación para darse cuenta de que una voz bastante familiar se encuentra cantando por el pasillo del lugar.

Yurem Rojas, conocido por su carisma y participación en programas de televisión, se ha convertido en el centro de atención en las redes sociales.

Algunos segundos después, las cómplices terminan por revelar que se trata del mismísimo Yurem, quien lleva en sus manos un ramo de rosas y se encuentra cantando un poco hasta acercarse a la novia. Diana, vestida de blanco y con un look digno de su boda, no puede hacer nada más que gritar un poco y sonreír de la emoción cuando ve al cantante acercarse a ella con el carisma que siempre lo ha caracterizado.

Yurem se vuelve viral al aparecer de sorpresa en una boda

En las imágenes, también se puede ver el contraste entre la elegancia de la futura novia y Yurem, pues él lleva simplemente unos jeans, una playera sin estampado y un par de chanclas en color negro, pero es innegable que este gesto causó un gran furor en redes sociales, donde Diana terminó por aceptar que, a pesar de la increíble sorpresa, el cantante no pudo convencerla de cancelar su boda.

Yurem se ha vuelto viral después de irrumpir en una boda para intentar convencer a la novia de que no se case.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, pues el video que dura tan sólo 28 segundos se ha vuelto viral en distintas plataformas, acumulando más de ocho mil reproducciones y varios comentarios que piden conocer la historia completa sobre el por qué el famoso llegó a la boda; algunas de las opiniones más aplaudidas han sido:

"QUIERO, O SEA NO CASARME, PERO SI QUE ME VISITE DE SORPRESA @WebYUREM ENVIDIA DE LA BUENA DIANA, POR CIERTO FELICIDADES" (@beregoru)

"JAJAJAJJA era la prueba final" (@contenidoparatuboda)

"LAS CHANCLAAASSS JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ" (@white.pear)

El video de Yurem y la boda interrumpida seguirá siendo un tema de conversación en las redes sociales durante mucho tiempo.

Hasta el momento, Diana no ha contado cómo fue que Yurem terminó en su boda intentando convencerla de no casarse, pero sí aclaró que su encanto no tuvo efecto sobre ella, pues continuó con la ceremonia después de la inesperada (y graciosa) situación. De la misma forma, Yurem no ha aclarado nada de lo sucedido, pero ya son muchas las fans quienes esperan que el cantante llegue con rosas durante su boda.