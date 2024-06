Drag Race México segunda temporada: "será muy emocionante y se van a enamorar de las concursantes"

Ya inició la segunda temporada de Drag Race México, el reality show que se ha vuelto muy popular en el mundo del drag. Durante el show, 13 participantes tendrán que demostrar qué características las distinguen para ser “icónicas” pero solo una de ellas se coronará como la próxima súper estrella drag de México.

¿Dónde ver Drag Race México?

Si no te quieres perder ningún episodio, sintoniza todos los jueves la plataforma de streaming Wow Present Plus a las 20:00 horas. El primer episodio estrenado el 20 de junio es gratis al registrarte, así que puedes ir a verlo ahora mismo para que vayas eligiendo de las 13 participantes a tus favoritas y no te pierdas detalles de cómo fue la participación de las concursantes.

La segunda edición de Drag Race México trae consigo a un jurado muy emocionante y unas conductoras muy talentosas y queridas por el público, se trata de la co-presentadora y ex-alumna de Drag Race Francia, Lolita Banana y de la ganadora de la segunda temporada de ‘Queen of the Universe’, Taiga Brava, con quienes El Heraldo de México pudo conversar para darnos todos los detalles de esta esperada temporada.

"El primer sentimiento que tenemos creo que es de orgullo, sabemos qué es estar parados ahí en el momento en que casi te van a eliminar. Creo que estamos muy orgullosas y orgullosos de lo que las niñas hicieron, estamos contentos y satisfechos de saber que cada una de ellas logró presentar quiénes son (...) eso esperamos que se traduzca y esperamos que la gente se enamore como nosotras nos enamoramos de ellas, señaló Taiga.

Las conductoras nos confesaron que sintieron una enorme emoción y sobre todo orgullo de ver cómo cada una de las participantes pusieron toda su entrega y talento para destacar en cada reto. A su vez, Lolita Banana coincidió con el sentimiento de Taiga y adelantó que el público se va a enamorar de cada participante y esta temporada será una locura.

"Esta emoción que Oscar, Taiga y yo compartimos es porque estamos muy satisfechos de lo que se logró, del talento de las chicas. Estoy segura de que van a llorar con ellas, con sus historias de vida y sus momentos de enojo y alegría y todo porque son personas que además de ser maravillosos artistas son personas adorables", apuntó Lolita Banana.

Orgullosos de que México sea una plataforma para mostrar el arte drag

A su vez, Oscar Madrazo, juez invitado y con quien también platicamos, señaló que fue muy empático con las concursantes sobre todo con aquellas que tuvieron momentos "trágicos" durante el programa. A su vez, refirió que el show le hace recordar cómo vivió en el pasado la dificultad de la inclusión, pues nunca antes pensó que un programa de drags fuera a ser transmitido en la televisión mexicana lo que asegura actualmente les da un lugar de respeto e inclusión de ser lo que quieran ser.

"Yo nunca pensé que fuera a verse un programa así en televisión, yo nunca pensé que fuera a ser parte. Yo viví muchos años en represión en donde todo era prohibido y era muy difícil comunicarlo y mucho menos celebrarlo".