Laura Vignatti, actriz de Televisa, pide justicia luego de sufrir violencia doméstica de su expareja

A través de redes sociales la actriz de Televisa, Laura Vignatti, denunció que fue víctima de violencia doméstica por parte de su pareja, quien no sólo la agredía físicamente, también la aislaba de su vida, y ella asegura que el hombre la alejó de su carrera profesional, incluso él era quien contestaba los mensajes.

Para los que no saben, esta persona me violentó de manera física brutalmente, psicoemocionalmente y de muchas más. Al punto de casi MATARME. BASTA DE IMPUNIDAD. Basta de callarnos. Basta de dejarnos pisotear. Levantemos la voz. Apoyemos en la manera que podamos. Si no lo hacemos jamás cambiaremos este sistema jodido que nos está aplastando a todas. TENEMOS EL DERECHO A UNA VIDA SIN VIOLENCIA. A ser felices y libres. BASTA POR DIOS BASTAAA.