Productora de Hoy asegura que Tania Rincón y Andrea Escalona no se pelearon y pide ayuda para dar con quien filtra la información

Fue a inicios de este mes que se dio a conocer que Andrea Escalona, nuevamente había protagonizado una nueva pelea con una de sus compañeras del programa Hoy, esta vez habría sido con Tania Rincón, sin embargo, ambas presentadoras se tomaron unos minutos durante la emisión para dejar claro que tenían una gran relación pese a sus diferencias.

Sin embargo, recientemente la productora de la emisión matutina, Andrea Rodríguez, también fue cuestionada sobre las constantes peleas entre su sobrina con el resto de las conductoras, ante esto, la hermana de Magda Rodríguez habló sin tapujos y reveló qué es lo que sucedió en realidad.

Sigue leyendo:

¿Qué pasó entre ellas?

Foto: IG @taniarin

Fue durante el evento en el que Mía Rubín presentó su nuevo material discográfico en el que acudió Andrea Rodríguez y ahí la prensa le cuestionó sobre la pelea entre Escalona y Rincón, ante esto, la productora aseguró que ya le daba mucha risa todo lo que se decía y explicó qué fue lo que sucedió.

“Me escribió Tania, me escribió alguien más y me escribió Andreíta y no bueno, ya parece que nos la pasamos peleando en este foro, nos llevamos muy bien, cero, se los juro que Andreíta y Tania no han tenido ningún encontronazo de ninguna manera, ni chiquito ni nada, nos llevamos muy bien”.