Green Day regresa a México y sus fans los tunden en redes sociales

Green Day es una de esas bandas de punk rock que ha mantenido a más de una generación esperando su regreso a México, ahora gracias a Toto por filtrar el cartel oficial del Corona Capital se ha podido saber que son HeadLiners de este increíble festival de música en 2024.

Sin embargo, no todos los fans están contentos de su regreso, por lo que comenzaron a quejarse en sus redes sociales, ya que todos esperaban que Green Day viniera, pero no que viniera como parte de un festival de música, donde los tiempos de cada presentación suelen ser.

Fans se quejan de Green Day en el Corona Capital 2024

La banda de punk californiano sacó a principios de año su disco Saviors, un álbum donde aceptan ya las diferencias de su edad, con más de 50 años, y decide regresar un poco a sus raíces para demostrar que el punk no está muerto, al menos por lo que Green Day siga tocando.

Lanzando su gira “Saviors Tour” donde, al menos hasta el momento, no han anunciado una gira por Latinoamérica y sí por Europa. Además de ser de los países que más los escuchan en ediciones pasadas, sí que anunciaban la gira por Latinoamérica, algo que sinceramente se esperaba en esta edición.

Estarán el viernes 15 de noviembre de 2024, donde junto a Toto y Zedd están liderando un viernes lleno de música y magia pura desde que comienza el evento, por lo que si vas a ir también podrás disfrutar de bandas como Cage The Elephant y BadbadnotGood así como más artistas que alegran tu viernes.

El problema es que a los fans de Green Day no les agradó nada su regreso en modo de festival, ya que por los aniversarios de Dookie y American Idiot, el grupo decidió tocar enteramente Dookie, el álbum que los lanzó al estrellato y que además es de los más queridos del grupo.

Canciones como Longview, Basket Case, She, When I come Around y más están en ese disco que en los años 90 marcaron a una generación de jóvenes, pues las letras de Billie Joe Armstrong comenzaron a hablar de diversas situaciones con las que la gente de ese momento se identificaba.

Por lo que solo falta esperar a que Green Day anuncie su gira por Latinoamérica, para saber si el “Saviors Tour” llegará a México con todas las sorpresas por venir, demostrando que su fanaticada tiene ganas de verlos, pero de una manera que en sus propias palabras “valga la pena”.