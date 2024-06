Toto filtra cartel del Corona Capital, ¿además de la banda, quiénes serán los grupos que se presentarán este 2024?

Los amantes de la música estaban ansiosos por conocer el cartel del Corona Capital 2024 para disfrutar de un fin de semana único en uno de los festivales más importantes del país; sin embargo, la espera se redujo considerablemente, pues esta mañana Toto filtró la lista de estrellas invitadas a la edición de este año. De acuerdo con una foto publicada en la cuenta oficial de quienes cantan "Africa",serán parte del line-up: Green Day, Zedd, Shaw Mendez, New Order, Paul McCartney y Empire of the Sun.

Toto filtra cartel del Corona Capital 2024

Esta mañana la cuenta oficial de Toto en Instagram compartió con emoción que ellos formarán parte del line-up del Corona Capital de 2024, pero en su post agregaron el cartel completo, por lo que el resto de las bandas invitadas ya fue revelada. "No podríamos estar más emocionados que nosotros de compartir que #Toto aparecerá en #CoronaCapital el 15 de noviembre en #CiudadDeMexico @coronacapital", se lee en el post, mismo que ya fue eliminado.

Sigue leyendo:

Paul McCartney vuelve a México, ¿en qué fechas se presentará?

Festival ARRE 2024: Junior H y Los Tigres del Norte encabezan el cartel, aquí las fechas y detalles que debes conocer

Este sería el cartel filtrado. (Foto: Ig @totothemselves)

¿Cuándo inicia la preventa del Corona Capital?

A unas horas de la filtración el Corona Capital confirmó que este cartel será el de esta edición y además adelantó que la preventa será con Citibanamex el próximo miércoles 25 de junio a partir de las 14:00 horas.

Cartel completo del Corona Capital 2024: ¿quiénes se presentarán?

De acuerdo con la información filtrada por la banda Toto, la nueva edición de este festival de música tendrá como artistas estelares a Green Day, Zedd, Shaw Mendez, Melanie Martinez, New Order, Paul McCartney, Queens of the stone age y Empide of the sun. Por supuesto, no son los únicos. Conoce la lista completa aquí.

¿Quién se presentará el viernes 15 de noviembre en el Corona Capital?

Air Yel

Alice Phobe Lou

Badbadnotgood

Blnde redhead

Blüe eyes

Brigitte Calls Me Baby

Cage the elephant

City and colour

Clairo

Davir Kushner

French 79

Honne

Isabel Larosa

James Vicent McMorrow

Lo Moon

The Beaches

The Mars Volta

The Vaccines

The Yussef dayes experience

Tops

Twins Shadow

Two Another

Very Nice Person

Warpaint

Water from your eyes

¿Quién se presentará el sábado 16 de noviembre en el Corona Capital?

Shawn Mendes

MElanie Martinez

New Order

American Football

Bbn0$

Black pumas

Boy Harsher

Busted

Charlotte day Wilson

Crystal Fighters

Del Water GAP

Ekkstacy

Explosions in the sky

Feeble little horse

Jorja Smith

Luke Hemmings

Michelle

MXMTOON

Nico Vega

Petey

PRimal Scream

St. Vicent

The Aquadolls

The Blaze

Thee Sacred souls

Tora

Travis

Tyla

Una Mia

¿Quién se presentará el domingo 17 de noviembre en el Corona Capital?