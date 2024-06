Eiza González, la musa mexicana de Naomi Campbell, quien es celebrada por 40 años de carrera como modelo

La carrera de Eiza González ha ido en ascenso desde que se mudó a Estados Unidos para sumergirse en el cine internacional. Sin embargo, en entrevista reveló que el camino nunca fue fácil, pese a que siempre ha contado con el apoyo de su familia. A pesar de los altibajos, la actriz y modelo mexicana, de 34 años de edad, ha dejado en claro que ha contado con el aliento de personalidades clave que marcaron la diferencia en su vida personal y laboral.

Vía Instagram, la actriz de “From Dusk till Dawn: The Series” reveló que la modelo británica Naomi Campbell ha sido de gran apoyo, ya que desde que se conocieron la ha motivado, así que ahora es su musa mexicana. La famosa le dedicó un emotivo mensaje a la supermodelo, quien es una de las figuras más emblemáticas de la industria de la moda porque rompió estereotipos e incluso en 1998 fue la primera modelo negra que apareció en la portada de la edición francesa de Vogue.

Naomi Campbell es celebrada por su carrera de 40 años como modelo con la exposición “Naomi: In Fashion”. Foto: Instagram Naomi Campbell.

Naomi Campbell, celebrada en Londres con la exposición “Naomi: In Fashion”

Eiza González tuvo este gesto con la modelo, de 54 años, debido a que es celebrada en el Museo de Victoria y Alberto, situado en su natal Londres, con la exposición “Naomi: In Fashion”. Mediante la exhibición se recorren las cuatro décadas de la carrera de la supermodelo. También es un viaje por su vida y, claro, sus looks más icónicos que la coronan como la reina de la moda.

Eiza González, amiga íntima de Naomi Campbell

Mediante una historia de Instagram, la actriz de “Descuida, yo te cuido” expresó lo siguiente: “Eres muchas cosas que son obvias para cualquiera que pronuncie tu nombre, pero lo que siempre admiro de ti es tu dulce corazón y tu pasión por la honestidad. Ser testigo de tu bondad y amor por la gente. Y tu fuerza ilimitada”. Además, la hija de la modelo Glenda Reyna compartió una foto en la que sale junto a Naomi Campbell, lo que evidencia su amistad y complicidad.

Eiza González felicitó a la supermodelo, a quien considera pieza clave en su carrera. Foto: Instagram Eiza González.

“Fuiste una de las primeras personas que siempre me amó en habitaciones aterradoras, compartió un abrazo y una cálida sonrisa. Nadie merece esto más y me alegro de haberte acaparado en tu gran noche”, le dedicó Eiza González a Naomi Campbell.

Asimismo, Eiza González reveló que la supermodelo fue de las primeras personas que creyó en ella. “Nunca te olvidaré, fuiste una de las primeras personas que siempre me amó en habitaciones aterradoras, compartió un abrazo y una cálida sonrisa. Siempre dándome la bienvenida. Es el impacto que tienes en las personas lo que te hace. La única e inigualable Sra. Naomi Campbell. Nadie merece esto más y me alegro de haberte acaparado en tu gran noche. Te amo”.

La actriz portó un look de la línea de Naomi Campbell para Hugo Boss. Fotos: Instagram Eiza González.

Eiza González, la musa mexicana de Naomi Campbell

Por el fuerte vínculo que tienen, la actriz acudió al evento en honor a la supermodelo, a quien le rindió tributo con su total look blanco. Esto no fue casualidad, ya que Eiza González es musa de Naomi Campbell. La exhibición “Naomi: In Fashion” es respaldada por la marca Hugo Boss con la que la supermodelo colaboró con diseños únicos y la actriz mexicana portó uno de estos, evocando la elegancia de la celebrada. De esta manera, las famosas destacaron su amistad, así como su amor por la moda, el estilo y la sofisticación que las caracteriza a ambas.