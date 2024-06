Tras su sorpresiva salida de MCDR, Mariana Echeverría presume su nuevo trabajo lejos de "La Familia Disfuncional"

En las últimas semanas la famosa conductora de televisión, Mariana Echeverría ha estado en boca de todos después de que confirmara que no estará en la nueva temporada de "Me Caigo de Risa". A pesar de que no reveló los detalles la modelo dijo que la hicieron sentir "mal, por lo que buscaba su bienestar mental y personal.

Después de las declaraciones que emitió Mariana Echeverría, Faisy, conductor de "Me Caigo de Risa", aseguró que actualmente están distanciados, pero ese no fue el motivo de su salida. El famoso recordó que su excompañera formó parte de los ensayos, pero posteriormente tomó la decisión de no estar para la décima temporada.

La conductora presumió su nuevo trabajo. Foto: Instagram/@marianaecheve

Mariana Echeverría presume su nuevo trabajo

Tras las distintas versiones sobre su salida de "Me Caigo de Risa", Mariana Echeverría confirmó que estará en un nuevo programa de televisión en la misma televisora de San Ángel. En su cuenta en Instagram subió varias historias presumiendo su lugar de trabajo lejos de "La Familia Disfuncional".

Resulta que Mariana Echeverría tomó la decisión de no estar en la temporada 2024 de "Me Caigo de Risa" ya que fue anunciada como conductora de "La Jugada del verano", el proyecto deportivo de Televisa para presentar lo mejor del deporte en estos meses.

Ante sus millones de seguidores en Instagram la también colaboradora del "programa Hoy" subió dos historias confirmando que será parte del elenco de "La Jugada". Inmediatamente los fans le desearon el mayor de los éxitos en los proyectos que está por realizar lejos de "Me Caigo de Risa. "

Subió varias fotos en sus redes sociales. Foto: Instagram/@marianaecheve

¿Por qué salió Mariana Echeverría de MCDR?

Como te comentamos anteriormente Mariana Echeverría no estará presente en la nueva temporada de "Me Caigo de Risa". La conductora dijo que no se sentía bien y por eso optó por salir de la transmisión. Por su parte Faisy dijo que aceptó un nuevo proyecto, el cual podría tratarse de "La Jugada del verano".