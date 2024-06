Olivia Newton-John es recordada en redes debido a que “Vaselina”, cinta que protagonizó con John Travolta, celebra 46 de su estreno

Un día como hoy, pero hace 46 años se estrenó la película “Grease”, también conocida como “Vaselina”, que protagonizaron Olivia Newton-John y John Travolta. Esto generó que la actriz y cantante británicoaustraliana sea recordada en las redes sociales mediante las que las personas expresaron que tanto ella como el actor estadunidense pasaron a la historia y viven en el corazón de sus fans debido a que marcaron a más de una generación.

Cuándo se estrenó “Vaselina” de Olivia Newton-John y John Travolta

“¡Feliz 46 aniversario, ‘Grease’!”, se lee en el Instagram de la intérprete de “Hopelessly Devoted To You”, que fue parte de la banda sonora de “Vaselina”. “Protagonizada por Olivia Newton-John como Sandy Olsson y John Travolta como Danny Zuko, ‘Grease’ se estrenó hoy hace 46 años”, se precisa en la publicación. La cinta se dio a conocer el 16 de junio de 1978 en el Teatro Chino de Hollywood, en Estados Unidos. Posteriormente, se estrenó en otros países; en el caso de México, el estreno fue el 2 de noviembre del mismo año.

Hoy se cumplen 46 años del estreno de “Vaselina”. Foto: captura de pantalla Instagram Olivia Newton-John.

De qué trata la película “Vaselina”

La cinta de Olivia Newton-John y John Travolta es parte de la cultura pop debido a que es un clásico del Séptimo Arte. La película fue dirigida por Randal Kleiser y se basó en el musical homónimo presentado en 1972 que fue creado por Jim Jacobs y Warren Casey. La cinta está ambientada en los años 50, lo que explica el vestuario, la música e incluso la historia.

Todo empieza con el fin del verano en el que Sandy Olsson y Danny Zuko se conocen. Tras tener un idílico romance, se reencuentran en la escuela secundaria de los años 50, pero Sandy se da cuenta de que Danny se presenta con una personalidad diferente, siendo el típico “chico malo”. Esto genera que la relación que retoman tenga altas y bajas, además de que hay otras historias y personajes clave de por medio. La cinta le rinde tributo al musical, así que tanto Olivia Newton-John y John Travolta interpretan diversas canciones, como “Summer Nights” y “You’re The One That I Want”.

Olivia Newton-John y John Travolta, estrellas eternas

Por el éxito de “Vaselina”, las carreras de Olivia Newton-John y John Travolta se catapultaron aún más. Además de que sus personajes fascinaron a la audiencia, los famosos igual cautivaron con su personalidad, talento y gran atractivo. Al momento de grabar la cinta, la actriz tenía 29 años de edad, mientras que el actor tenía 24 años. Los famosos pero gustaban, pero nunca fueron pareja, sino que forjaron una gran amistad porque sabían que esta sería más trascendental que un noviazgo, reveló en su momento Olivia Newton-John.

De qué murió Olivia Newton-John

La actriz se casó en dos ocasiones, primero con Matt Lattanzi (1984-1995) y luego con John Easterling (2008–2022). Con su primer esposo tuvo a su única hija, Chloe Rose Lattanzi. En 1992 le diagnosticaron cáncer de mama, mismo que le arrebató la vida el 8 de agosto de 2022. Su deceso causó conmoción a nivel mundial y especialmente afectó a John Travolta, quien le dedicó el siguiente mensaje: “Mi queridísima Olivia, tú hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. La huella que has dejado ha sido increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y volveremos a estar juntos de nuevo. Desde el primer momento en que te vi hasta el final. Tu Danny, tu John”.