Miley Cyrus confiesa que una droga que le dio su madre la dejó incapacitada por tres días

Pocas cantantes han logrado dejar una huella tan importante en el mundo de la música como Miley Cyrus y es que después de algunos años tormentosos, la también actriz por fin se encuentra en un momento de paz en donde puede disfrutar de su carrera. Es así como ha hecho distintas apariciones públicas y una de las más recientes fue en la quinta temporada de la serie de Netflix "My Next Guest Needs No Introduction" y en ella, Miley contó algunas anécdotas, una de ellas relacionada con el consumo de marihuana que tiene su madre, Tish Cyrus.

Miley Cyrus afirma que su madre usa marihuana muy potente

Este capítulo del show conducido por David Letterman fue filmado en el icónico Chateau Marmont de Los Ángeles y durante la entrevista no sólo profundizó en diversos aspectos de su carrera, sino que también reveló algunas anécdotas sorprendentes sobre el consumo de marihuana de su madre, quien la usa como un remedio alternativo contra la ansiedad que padece y es que según declaraciones de la cantante, su hierba es "demasiado pesada".

Con historias personales, anécdotas divertidas y reflexiones profundas, la entrevista es una prueba más de la capacidad de Miley para conectar con su audiencia de maneras auténticas y sorprendentes.

Fotografía: X/@milesholy

Durante la entrevista, Miley compartió una historia bastante graciosa sobre un incidente relacionado con la marihuana que consume su madre; todo sucedió hace poco tiempo, cuando la cantante le dio una pequeña calada al cigarro de su madre y ésto fue suficiente para dejarla incapacitada por lo que ella sintió que fueron varios días: "la última vez que fumé su hierba fue hace un par de semanas; di la calada más pequeña que jamás haya tenido y no pude conducir durante lo que parecieron tres días", dijo con una mezcla de asombro y humor.

Pero parece ser que ella no ha sido la única víctima de un porro demasiado concentrado, pues también afirmó que el reconocido cantante Wiz Khalifa sufrió un ataque de pánico al consumir la hierba de Tish Cyrus, lo que comprueba que ésta es de una calidad superior que no cualquier persona es capaz de soportar, razón por la cual ha decidio dejar de consumir ésta sustancia usada por su madre.

La cantante también habló sobre cómo fue ella quien sugirió a su madre que probara la marihuana.

Fotografía: X/@milesholy

Igualmente, en la entrevista habló sobre que fue ella quien le sugirió a su madre probar la marihuana para manejar su ansiedad: "ella dice: 'Está bien, pero no se lo digas a nadie porque soy una buena mujer cristiana'. Pero a ella le encantó. Se lo pasó genial y ha fumado marihuana desde entonces", reveló Miley, destacando la ironía y la transformación en la vida de su madre.

Además de las conversaciones íntimas, la entrevista también mostró un lado más divertido y relajado de Miley, y es que en un adelanto de la temporada, se ve a Miley invirtiendo los roles y presentando a Letterman en lugar de ser ella la presentada. "Me gusta hacer las cosas a mi manera", explicó Cyrus. Este gesto no solo añade un toque de humor, sino que también subraya la confianza y el carisma que Miley ha desarrollado con los años a pesar de la crueldad de algunas declaraciones sobre ella.

La quinta temporada de "My Next Guest Needs No Introduction" promete ser una de las más memorables, con solo dos episodios centrados en Miley Cyrus y el exjugador de la NBA Charles Barkley.

Fotografía: Instagram/@mileycyrus

¿La marihuana puede ser beneficiosa para tratar la ansiedad?

La marihuana y sus componentes, como el CBD (cannabidiol) y el THC (tetrahidrocannabinol), han sido objeto de numerosos estudios científicos para evaluar sus efectos en la ansiedad; algunas de las conclusiones a las que han llegado estas investigaciones son:

CBD (Cannabidiol): es un componente no psicoactivo de la planta de cannabis que ha mostrado promesas en la reducción de la ansiedad sin los riesgos asociados al THC. Un estudio de la Universidad de Colorado en Boulder encontró que el CBD puede reducir significativamente la ansiedad en comparación con el THC, que puede provocar efectos ansiógenos en algunos usuarios. Los participantes que usaron productos con alto contenido de CBD experimentaron una reducción en los niveles de ansiedad sin los efectos secundarios típicos del THC, como la paranoia o el aumento de la frecuencia cardiaca.

En el caso específico de la ansiedad, los estudios mostraron resultados mixtos, lo que sugiere que el uso del cannabis debe ser cuidadosamente monitoreado y personalizado para cada individuo.

Fotografía: Pinterest/Alex R. camargo.

THC (Tetrahidrocannabinol): es el principal componente psicoactivo del cannabis. Si bien algunos usuarios reportan una reducción en la ansiedad, especialmente en dosis bajas, otros pueden experimentar efectos negativos, como un aumento de la ansiedad y ataques de pánico. Una investigación realizada por Johns Hopkins Medicine sugiere que una sustancia química presente en el cannabis puede mitigar los efectos ansiógenos del THC, pero este hallazgo aún requiere más estudios para ser confirmado.

Por otra parte, el programa MIND de la Harvard Medical School ha estado investigando los efectos del cannabis medicinal en diversas condiciones, incluyendo la ansiedad. Los primeros resultados indican que las y los pacientes que utilizan cannabis medicinal pueden mostrar mejoras en el rendimiento cognitivo y en la calidad de vida, a diferencia de los usuarios recreativos que a menudo muestran un deterioro en estas áreas. Este programa está llevando a cabo un ensayo clínico para comparar la efectividad de diferentes formulaciones de CBD para tratar la ansiedad, lo que podría proporcionar más información sobre qué tipo de productos son más beneficiosos para los pacientes.

Una revisión sistemática y un meta-análisis publicado en The BMJ evaluó la eficacia y seguridad del uso del cannabis y sus derivados

Fotografía: Pinterest/hilla.

El uso de la marihuana para tratar la ansiedad presenta tanto beneficios potenciales como riesgos, ya que mientras el CBD parece ser una opción prometedora debido a sus propiedades ansiolíticas y su bajo perfil de efectos secundarios, el THC puede ser problemático para algunas personas debido a sus posibles efectos ansiógenos. Por ello, es crucial que las y los pacientes consulten con profesionales de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento con cannabis para asegurarse de que es seguro y adecuado para sus necesidades individuales.