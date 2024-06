Ferka compara a Jorge Losa con Christian Nodal al sorprenderlo con Serrath tras su ruptura

La polémica fue una constante en la relación de María Fernanda Quiroz y Jorge Losa, pues tras ser blanco de críticas en "La Casa de los Famosos México" ahora la actriz reveló pruebas de la supuesta infidelidad del actor con Isis Serrath. Aunque ambos lo han negado, Ferka sostiene las acusaciones y comparó a su expareja con Christian Nodal ya que lo sorprendió con la influencer tan sólo unos días después de hacer pública su separación.

Ferka sorprende a Jorge Losa con Serrath

En entrevista para "De primera mano", María Fernanda Quiroz relató haber buscado a Jorge Losa tras su separación y el escándalo por los mensajes que compartió en redes sociales como prueba de la infidelidad con Isis Serrath. Aunque se trataba de una sorpresa, indicó que al llegar al teatro donde se presenta el actor notó la presencia de la influencer confirmando que existe algo más que una amistad entre ellos.

“Una relación que realmente te importa hay que trabajarla, entonces dije: ‘Bueno, vamos a ver si esto se arregla’. Él estaba pasando por un mal momento, le quise dar una sorpresa, fui por él el sábado sin avisarle al teatro y la sorpresa me la llevé yo. Estaba esta chica saliendo de función, fue a verlo, entonces yo digo: ‘Órale, qué rápido’, está como Christian Nodal, así de rápido, que barbaridad”, dijo Ferka sobre la presencia de Serrath en la obra en la que participa Jorge Losa.

Ferka habla de lo doloroso de su ruptura

La participante de "MasterChef Celebrity" decidió aclarar la polémica que rodea su escandalosa ruptura, sobre la que indicó que se trata de un proceso "doloroso" y que está sanando. Detalló que aún debe empacar las cosas que Jorge Losa dejó en la casa donde ya vivían juntos, algo sobre lo que no evitó derramar lágrimas ya que la ruptura también significó un fuerte golpe para su hijo ya que tenían una gran unión.

“Me quería quedar con toda la historia para mí, por más dolorosa, turbia o rara que fuera. Siempre voy a hablar bien de Jorge porque fue una muy bonita historia, terminó muy mal, consideró que hubo ciertas cosas no correctas al final, pero no quería dimes y diretes. ¿Qué me motiva? Al final de cuentas siempre voy a ser una mujer que esté a favor de la verdad, no tolero la hipocresía, las mentiras, la burla…", dijo la actriz.