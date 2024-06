Ferka desata memes tras regañar a Ernesto Cázares por ayudar a Harold Azuara: “Esto no es nada personal”

La tensión crece en "MasterChef Celebrity" luego de que fueran anunciados los participantes que quedaron dentro del top 10, pues el nivel de exigencia en sus platillos es cada vez mayor y algunos están dispuestos a todo para conservar su lugar. Este es el caso de María Fernanda Quiroz, quien este domingo 9 de junio regañó a Ernesto Cázares por ayudar a Harold Azuara asegurando que se trata de una competencia.

Ferka regaña a Ernesto Cázares por ayudar a Harold Azuara

María Fernanda Quiroz ha dado de qué hablar en días recientes luego de que señalara a Isis Serrath como la tercera en discordia en su relación con Jorge Losa; además, en medio de la polémica, el influencer Paco de Miguel se lanzó en contra de la actriz asegurando que lo había traicionado provocando su salida del reality show de cocina. Ahora, la también modelo se convirtió en blanco de críticas por su actitud con Ernesto Cázares y Harold Azuara en el reto de este domingo.

La exparticipante de "La Casa de los Famosos México" se mostró molesta con Cázares por ayudar a Harold durante uno de los retos y, aunque puntualizó en que "no era personal", le recordó que se trata de una competencia: "¿Por qué lo quieres ayudar? La vida te sonrió a ti, ¿qué estás haciendo dándole proteína al Rey y a Harold? Que Neto cuando gane les comparta el dinero porque repartió proteína".

Ferka sostuvo su postura y se dijo molesta por la decisión de Cázares: "Me saca mucho de onda cuando no hay congruencia en la vida (...) Me parece, sí, muy bonito de tu parte, pero estamos jugando, pero ayudando al compa, al enemigo, ya me encabr***". Algo ante lo que Harold no dudó en defenderse: "Me gustaría ganar de manera justa, más que metiéndole el pie a la gente".

Ferka desata memes por su actitud en "MasterChef Celebrity"

Los comentarios no se hicieron esperar y María Fernanda Quiroz se volvió tendencia de inmediato, así como protagonista de divertidos memes con los que fanáticos del programa exigieron su salida ya que no es la primera vez que se niega a ayudar a sus compañeros argumentando que se trata de una estrategia.

Aunque los argumentos de Ferka no se detuvieron y se defendió: "Yo creo que es muy personal el punto de vista, si te dices ser parte de un equipo no tiene nada que ver si están bien o mal tus decisiones, considero que no deberías de ayudar a otra gente que no es de tu equipo. Está padre competir sanamente, a mí me gusta competir así, no le estás poniendo el pie absolutamente a nadie, si la suerte no les ayudó...".