Paco de Miguel se siente traicionado por Jawy y Ferka tras su salida de MasterChef Celebrity: "a todos escogió, menos a mi"

El pasado domingo 26 de mayo, ardió fuego en la cocina de MasterChef celebrity 2024 con la eliminación del influencer Paco de María quien se convirtió en uno de los participantes favoritos del reality show culinario de TV Azteca, pues con su salida se abrió la caja de pandora y la amistad que tenía con Ferka y Jawy pudo haber llegado a su fin.

Y es que, el influencer, conocido por su humor en TikTok, era parte del famoso grupo ‘los Hielitos’, y tras su salida expresó abiertamente sentirse traicionado por sus compañeros Jawy y Ferka, quienes fueron protagonistas involuntarios de su salida.

Pao de Miguel se siente traicionado por Jawy y Ferka

Paco de Miguel, uno de los pilares de ‘los Hielitos’, se convirtió en el primer integrante de este equipo en ser eliminado del competitivo reality show. La decisión fue especialmente dolorosa para él, ya que fue excluido del equipo rojo de Jawy durante un desafiante reto de campo, en el que el exintegrante de Acapulco Shore decidió incluir a Rey Grupero en lugar de Paco.

La noticia de la salida de Paco de MasterChef Celebrity fue recibida con una mezcla de opiniones en las redes sociales. Mientras algunos expresaron su apoyo al influencer, otros celebraron su eliminación, argumentando que ‘los Hielitos’ no eran su equipo favorito debido a las personalidades que lo conformaban.

Tras la emisión del episodio, Paco de Miguel no dudó en utilizar sus redes sociales para expresar su sentir, lanzando indirectas hacia sus compañeros de competencia. En sus publicaciones, el influencer no ocultó su descontento y calificó la situación de “hipocresía”, especialmente dirigida hacia Jawy.

La tensión entre los integrantes de ‘los Hielitos’ llegó a su punto álgido cuando un seguidor señaló la supuesta traición hacia Paco por parte de Jawy al elegir al Rey Grupero en lugar de él. Ante esto, Paco de Miguel no dudó en confirmar la situación, dejando en evidencia las disputas internas dentro del grupo.

Por su parte, Ferka, una de las figuras destacadas de ‘los Hielitos’, respondió a las indirectas de Paco con una pregunta directa: “Traz, ¿eso piensas?”. Este intercambio en redes sociales revela la complejidad de las relaciones entre los participantes de MasterChef Celebrity y la intensidad de las emociones que despiertan las decisiones tomadas durante la competencia.

Así se expresaron en redes sociales.

Paco de Miguel rompe el silencio y desea que Jawy lo busque

Además de lo que sucedió en redes sociales, Paco de Miguel ofreció varias entrevistas a diversos medios de comunicación y periodistas, entre ellos Shanik Berman, con ella el humorista dijo sentirse traicionado, pues, al momento en que Jawy eligió a todos para conformar el equipo, se sintió excluido.

Ante esto, la experta en espectáculos cuestionó a Paco si es que tras esta situación ya no quiere volver a saber de Jawy a lo que el influencer aseguró que no es así, pues no descarta la posibilidad de hablar con el ex de Manelyk para arreglar la situación: “tiene mi teléfono, me puede marcar para decirme qué onda, paso esto… Si él me dice: ‘yo no te elegí por qué pienso que cocinas mal’, no pasa nada, es decir, las cosas de frente”.