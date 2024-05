Tras triunfar en “Un gancho al corazón” con Sebastián Rulli, Danna García se enfoca en gozar la maternidad a sus 46 años

Aunque triunfó en México con la telenovela “Un gancho al corazón”, en la que actuó a lado del actor argentino Sebastián Rulli, la actriz colombiana Danna García lleva años alejada de los reflectores porque dedica sus días al que para ella es el mejor rol de su vida, el de madre. La famosa no duda en compartir que goza la maternidad a sus casi 50 años de edad.

La originaria de Medellín, Colombia, usa sus redes sociales para compartir sus días a lado de su hijo, Dante, quien es fruto de la relación con el escritor y periodista español Iván González. El pequeño nació el 8 de julio de 2017 en Miami Beach, Estados Unidos, de modo que está próximo a cumplir 7 años.

La actriz derrochó amor en redes al presumir a su amor chiquito. Foto: Instagram Danna García.

Danna García, de las telenovelas a la maternidad

En el marco del Día de la Madre, que en México se celebra cada 10 de mayo, Danna García, de 46 años de edad, compartió vía Instagram una serie de fotos en las que presumió a su amor chiquito. “Simplemente el súper poder de ser mamá. ¡Felicitaciones mamás!, las amamos hoy y siempre”, escribió la famosa en la descripción de la publicación.

Mediante las fotos se observa que la actriz de “Pasión de gavilanes” tiene un fuerte vínculo con Dante, quien es el mayor regalo que la vida le ha dado. La famosa siempre tuvo claro que quería ser madre, de modo que tener a su hijo con ella es una bendición.

Danna García con su hijo Dante, quien este año cumple siete años de edad. Foto: Instagram Danna García.

No poder tener más hijos, un dolor que la rompió

Danna García llegó ha confesado que anhelaba tener más hijos, pero es un sueño que no se hizo realidad. En entrevistas, la colombiana incluso externó “el gran dolor de mi vida es no haber tenido más hijos. Un día tuve un sueño y fue un sueño súper revelador porque yo ya me estaba haciendo de todo para quedarme (embarazada). Me desperté y dije: ‘mi cuerpo me ha dicho que no’. Fue así”.

En la actualidad, la actriz se centra en la crianza de Dante, quien se ha vuelto su compañero de aventuras. Esto ha hecho que la actriz vea la vida de otra manera y, por lo mismo, estar en la televisión ya no es su prioridad.