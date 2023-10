Danna García elevó la tendencia con el traje de baño ideal para mujeres mayores de 45 años

Danna García es una actriz colombiana de 45 años que con el paso del tiempo se fue transformado en una de las grandes figuras de la pantalla local, si bien esta mujer posee una extensa trayectoria dentro del mundo de la actuación su salto a la fama en toda la región se dio cuando interpretó el personaje de Norma Elizondo en la telenovela “Pasión de Gavilanes”.

En su cuenta de Instagram, esta bella mujer tiene más de 3.8 millones de seguidores y se muestra muy activa en la red social de la camarita donde posa desde con los más diversos atuendos, que resaltan cada una de sus cualidades, ya que es dueña de un físico más que envidiable para mujeres de esa edad.

Danna García. Fuente: Instagram @dannagarciao

Desde España, Danna García se muestra en bikini negra

Danna García no quiere dejar que estos días de calor termine y por eso sigue cautivando a todos con fotos en sus vacaciones en España donde no solo muestra los hermosos paisajes sino que se deja ver con looks de playa que son para infarto a pensar de ser una mujer de 45 años de edad.

En su cuenta de Instagram realizó un carrusel de fotos y videos donde unas en particular se llevó todas las miradas. La prima foto que cautiva a sus fans es una donde alguien le saca una foto de atrás y cuerpo completo donde se la ve divina. La segunda imagen es una selfi donde se la ve con bikini negro ideal para estos días de otoño.

Danna García. Fuente: Instagram @dannagarciao

Danna García ha pasado unos días increíbles en las Islas Gran Canarias y la verdad que se nota en cada posteo. De hecho, la colombiana dejó un mensaje para sus seguidores y la vida misma “De que sirven las alas sin el coraje para volar. “ Phillipe Perrin????? #Gratitud #NuestroMundoNuestraAventura” escribió.

