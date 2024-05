Rafaguean casa de la suegra de Kevin Amalio Hernández tras el asesinato del vocalista de H Norteña y su esposa

La música norteña se vistió de luto este fin de semana luego de un atentado en contra de Kevin Amalio Hernández, vocalista de la agrupación H Norteña, y de su familia en el que perdió la vida el cantante, su esposa y dos de sus hijos, mientras que Micaela, suegra del músico, resultó herida junto a uno de los menores, quien más tarde murió. Ahora trascendió que un grupo de encapuchados atentó de nueva cuenta contra la mujer tanto en el hospital en el que era atendida, como a las afueras de su casa.

Balean casa de Micaela, suegra del vocalista de H Norteña, tras "rematarla" en el hospital

De acuerdo con los reportes, el nuevo atentado ocurrió el mismo domingo 5 de mayo, luego de dejar algunas víctimas mortales que se trasladaban en dos vehículos por separado. El secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, dijo que este fin de semana dos encapuchados ingresaron al Hospital de Jesús en donde se encontraba la madre de Maritza Sandoval, es decir, suegra del músico presuntamente para rematarla.

Los criminales no lograron su cometido de asesinar a la mujer.(Foto: FB El Minero Noticias)

Aunque se trató de un intento de ejecución dentro del nosocomio, la suegra de Kevin Amalio Hernández logró escapar. Sin embargo, momentos después de esta agresión en contra de la mujer, que viajaba con la pareja asesinada y quien sólo resultó herida, no terminó con esto, ya que su casa en la colonia Santa Rosa también fue rafagueada por un grupo criminal. Se sabe que además de disparar en la vivienda de la mujer, también lo hicieron contra dos vehículos estacionados a las afueras y se desconoce cuál es el estado de salud de la víctima.

"No sabemos si para rematar a alguien o no, si hubo una intervención por parte de un grupo de delincuentes que llegan y tratan de tomar por asalto el hospital; en este caso preguntaban por algunas personas que no encontraron y que ellos mismos se retiraron, de ahí, esto fue la llamada que recibimos y es la información que tenemos hasta el momento y vamos a seguir trabajando de coordinación con las demás autoridades”, dijo Loya Chávez.

¿Por qué atentaron contra vocalista de H Norteña y su familia?

Tras el atentado se abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en Parral, Chihuahua, según informaron las autoridades del estado. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, también adelantó algunas líneas de investigación que están siendo consideradas en este crimen en el que también murieron menores de edad.

Todavía no se esclarece si el lugar está relacionado con el crimen. (Foto: FB Zona de impacto parral Noticias medio informativo)

Según lo dicho, el asesinato de la familia del vocalista de H Norteña estaría relacionado con el Centro Hípico Maturana, dedicado a las carreras de caballos y que era propiedad de Maritza Sandoval, la esposa del cantante. Loya agregó que esta pita se ha convertido en el escenario de distintos actos delictivos, por lo que la Fiscalía del Estado ya está investigando si la agresión está relacionada con este negocio.

"Las líneas de investigación que nos dan pues es que si es algo primero que nada relacionado a la delincuencia organizada, lo podemos determinar por la forma en la que se dan los hechos y que está directamente relacionado a las actividades dentro del carril de carreras que estaba relacionado ahí, donde hasta ahorita tenemos conocimiento aparentemente la persona que pierde la vida ahí, es decir, la pareja sentimental de por quien tú me preguntabas, es propietaria o encargada de este carril de carreras de caballos que se ha visto inmiscuido varías veces en distintos actos relacionados a actos delictivos y delincuencia organizada", dijo.