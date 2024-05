Muere Ángela, la hija del vocalista de “H Norteña”, era la única sobreviviente tras el ataque en Chihuahua

Este lunes 6 de mayo murió Ángela, la hija del vocalista de H Norteña, que fue herida durante el ataque armado a toda la familia en Chihuahua ocurrido el domingo. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la menor fue hospitalizada junto con su abuela y dos de sus hermanos, aunque permaneció en terapia intensiva durante la madrugada, falleció hace tan sólo unas horas.

Asesinan al vocalista de H Norteña y a su esposa

El domingo 5 de mayo el cantante Kevin Amalio Ortega Hernández y su esposa, Marisela Sandoval, de 34 años, fueron asesinados en el kilómetro 176 de la carretera vía corta Parral-Chihuahua. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, la pareja fue atacada con arma de fuego y junto a ellos viajaba cuatro personas más que resultaron heridas, entre ellos una mujer de 52 años.

Ángela, de 14 años de edad, fue trasladada a un hospital en el que permaneció en terapia intensiva durante la madrugada de este lunes, pero falleció horas más tarde. Medios locales informaron que un joven de 17 años también fue llevado al nosocomio, pero murió al llegar debido a la gravedad de sus heridas, se trataría del segundo hijo del cantante.

Autoridades informaron que, además de los jóvenes que fallecieron, junto al cantante y su esposa, viajaban otras dos personas que permanecen hospitalizadas. Se trataría del tercer hijo de Kevin Hernández, que tiene 4 años de edad, y su suegra, de 52, de quienes se desconoce su estado de salud.

¿Quién fue Kevin Hernández, vocalista de H Norteña?

Kevin Hernández, de 34 años de edad, destacó en la industria por su talento vocal, pero también tocaba el bajo quinto en la agrupación de regional mexicano que formó “Lako” Cepeda en El Paso, Texas. El cantante mostró su habilidad con otros instrumentos como el saxofón, el acordeón y el bajo quinto, además de que intentó incursionar en la política como candidato a síndico en el municipio de Parral.

En medio de la trágica noticia, fanáticos externaron sus condolencias y destacaron que este lunes 6 de mayo H Norteña lanzaría su nueva canción "Si Dios me lleva con él": "No lo creía al ver las noticias", "Descanse en paz", "Deseamos una pronta resignación a la familia", "No lo puedo creer, una gran persona, ser humano", "Love you, carnal, hasta el cielo", "Que Dios les dé un eterno descanso", "Fue corta su vida pero llena de vivencias y satisfacciones" y "Descansa en paz mi gran maestro, compositor, músico y parte de mi familia".