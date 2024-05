¿Quesadillas con queso o sin queso? Lucero pone fin a esta discusión

Lucero revela si las quesadillas llevan queso o no Especial

Una de las eternas discusiones dentro de la gastronomía mexicana tiene que ver con las quesadillas. En realidad si llevan o no llevan queso. La realidad es que existen quesadillas de muchas cosas, carne, pollo, champiñones y muchas más; el gran problema viene dependiendo del estado, ya que en algunas las quesadillas llevan queso y otras no. Ahora Lucero reveló como deben de ir las quesadillas, su declaración podría poner fin a la eterna pelea.

La cantante fue cuestionada durante una entrevista sobre si las quesadillas llevaban queso o no. La 'Novia de América' contestó sin temor alguno a comentarios negativos. Para Lucero está claro que se le puede poner lo que sea a una quesadilla, pero que siempre se le debe poner queso para ser considerada quesadilla.

Sigue leyendo:

Victoria Ruffo y "Las Envinadas" defienden a Lucerito Mijares de las burlas de Videgaray y Sofía Rivera: "ella tiene mucha seguridad"

"Ya no están juntos", Lucerito bromea con la separación de sus papás y desata la risa de los miembros de 'Herederos'

La mamá de Lucerito Mijares explicó que las quesadillas siempre llevan queso. Sin importar si van con chicharrón, nana, champiñones, flor de calabaza, chorizo, pollo o del relleno que se le quiera colocar, este platillo típico de la gastronomía mexicana debe llevar queso sí o sí.

Después de revelar este detalle, la cantante no dudó en decir cuál es su quesadilla favorita, siendo la de queso la que se roba cada vez que puede su corazón. Después de explicar cuál es su favorita, Lucero dejó claro que si ella se fuera a una isla recóndita se llevaría quesadillas para comer este platillo típico mexicano toda su vida.

"A mí, las que más me gusta son las quesadillas de queso... Si yo me fuera a una isla recóndita y naufragara me llevaría quesadillas para comer quesadillas toda mi vida", dijo la 'Novia de América' para poner fina la discusión de cómo se deben preparar las quesadillas.