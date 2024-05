Santa Fe Klan muestra su lado humilde y se compra unas chanclas del Oxxo: VIDEO

Santa Fe Klan sigue sorprendiendo al mundo, además de ser uno de los cantantes más importantes del rap en español, la celebridad brilla por su humildad y por seguir conservando su carácter noble, a pesar de ahora poseer riqueza, fama y millones de fanáticos que quieren estar cerca de él.

El rapero recientemente fue el protagonista de un video que se volvió viral en donde se le ve comprando un par de sandalias en un Oxxo. En la grabación que dio a conocer una de las personas de su equipo de producción, Santa Fe Klan aparece muy normal mientras se mide el calzado.

En el video en donde aparece Ángel Jair Quezada Jasso, conocido popularmente como Santa Fe Klan no faltaron los comentarios en donde señalan que el cantante trae puestos unos tenis de 250 mil pesos, pero que no le afecta comprar unas chanclas de solo 25 pesos, que además combinan con su atuendo en ese momento.

“Soy una señora y no se mucho de su música, pero me encanta su humildad”, es uno de los cientos de comentarios que se pueden leer en la publicación que ya tiene más de 2 millones de reproducciones y miles de opiniones en las que comparten lo agradable que les parece la forma de ser de Santa Fe Klan.

Una de las cosas que se saben sobre su ascendente carrera es que recientemente se presentó con éxito en el festival Coachella que se lleva a cabo anualmente en Indio, California, ahí en mexicano puso en alto la bandera del país y aseguró que también hay buenos exponentes del rap en su nación, de lo cual se siente sumamente orgulloso y lo presumió con el público.

Recientemente fue un anuncio que hizo Santa Fe Klan a través de sus redes sociales en donde despertó la curiosidad y el asombro de las personas que siguen su carrera, ya que preocupó a la gente que está al pendiente de su vida por un mensaje que subió a su cuenta en Instagram que estaba dedicado a su hijo Luka, bebé que tuvo producto de su pasada relación con Maya Nazor.

"Quisiera detener el tiempo y que siempre te quedaras así chiquito, mi niño me haces mucha falta, te necesito y sé que tú también me necesitas a mí, te extraño. Nunca te dejaré solo, te amo mucho y por ti sigo aquí de pie nomás por ti no me rindo", escribió el famoso junto a una foto con el bebé, con quien se sabe tiene poca comunicación debido a la apretada agenda de trabajo que lleva.