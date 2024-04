Santa Fe Klan envía preocupante mensaje a su hijo Luka: “Me haces mucha falta”

Santa Fe Klan es un popular rapero mexicano IG/santafeklan

El cantante mexicano Santa Fe Klan continúa generando éxito dentro del rap, recientemente se presentó en Coachella en donde fue recibido de la mejor manera por los asistentes, además está constantemente compartiendo nueva música, por lo que tiene poco tiempo para su vida personal y eso ya está empezando a afectar sus emociones, según una publicación que subió a su cuenta en Instagram.

En una de las historias que subió a su perfil, Ángel Jair Quesada Jasso nombre real de Santa Fe Klan mostró una emotiva fotografía junto a su hijo Luka, pero eso no fue todo puesto que además el cantante aprovechó el momento para dar a conocer algunas palabras y enviar un mensaje emotivo al niño de casi dos años.

¿Cuál fue el mensaje de Santa Fe Klan para su bebé?

Se sabe que debido a la apretada agenda de trabajo que lleva, Santa Fe Klan tiene poco tiempo para estar con su hijo, pero en repetidas ocasiones ha puntualizado en que siempre lo lleva en sus pensamientos y en sus canciones, por lo que cuando tiene oportunidad interpreta para su público el tema “Mar y tierra” que le dedicó al nacer.

"Quisiera detener el tiempo y que siempre te quedaras así chiquito, mi niño me haces mucha falta, te necesito y sé que tú también me necesitas a mí, te extraño. Nunca te dejaré solo, te amo mucho y por ti sigo aquí de pie nomás por ti no me rindo", compartió el famoso cantante junto a la fotografía en donde no se ve el rostro del niño.

¿Quién es la mamá del bebé de Santa Fe Klan?

Santa Fe Klan y Maya Nazor sostuvieron una polémica relación sentimental y fruto de aquel amor nació Luka. Aunque la pareja actualmente se encuentra separada se sabe que sostienen comunicación cordial, aunque también se ha rumorado que la influencer le da poco tiempo al cantante para disfrutar de la compañía de su hijo.